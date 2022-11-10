https://ria.ru/20221110/antarktida-1830587021.html
Российские ученые вырастили в Антарктиде овощи методом гидропоники
Российские ученые вырастили в Антарктиде овощи методом гидропоники - РИА Новости, 10.11.2022
Российские ученые вырастили в Антарктиде овощи методом гидропоники
Российские полярники вырастили в Антарктиде 28,5 килограмма помидоров и 9 килограммов перцев методом гидропоники, заявил директор Арктического и антарктического РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:59
2022-11-10T17:59
2022-11-10T17:59
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские полярники вырастили в Антарктиде 28,5 килограмма помидоров и 9 килограммов перцев методом гидропоники, заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров на пресс-конференции."Отдельной важной темой являются ботанические агрокультурные эксперименты и исследования… Мы достигли в Антарктиде большей урожайности, как бы это ни звучало. У нас 28,5 килограммов помидоров выросло, 9 килограммов перцев с площадью чуть больше одного квадратного метра", - сказал Макаров.По его словам, российские ученые выращивают в Антарктиде всего 58 видов растений."Важно, что удалось достичь урожайности в 1,5-2 раза выше, чем в среднем при использовании гидропонных грунтов", - подчеркнул директор института.Гидропоника — это способ выращивания растений без почвы в искусственной среде. Растения выращивают в водном растворе, обогащенном питательными веществами.
https://ria.ru/20221028/petrpervyy-1827576943.html
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антарктида, наука, россия
Антарктида, Наука, Россия
Российские ученые вырастили в Антарктиде овощи методом гидропоники
Директор ААНИИ Макаров: полярники вырастили в Антарктиде 28,5 килограмма помидор
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские полярники вырастили в Антарктиде 28,5 килограмма помидоров и 9 килограммов перцев методом гидропоники, заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров на пресс-конференции.
"Отдельной важной темой являются ботанические агрокультурные эксперименты и исследования… Мы достигли в Антарктиде большей урожайности, как бы это ни звучало. У нас 28,5 килограммов помидоров выросло, 9 килограммов перцев с площадью чуть больше одного квадратного метра", - сказал Макаров.
По его словам, российские ученые выращивают в Антарктиде всего 58 видов растений.
"Важно, что удалось достичь урожайности в 1,5-2 раза выше, чем в среднем при использовании гидропонных грунтов", - подчеркнул директор института.
Гидропоника — это способ выращивания растений без почвы в искусственной среде. Растения выращивают в водном растворе, обогащенном питательными веществами.