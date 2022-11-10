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Глава Подмосковья: стараемся рассказывать в школах о целях СВО
Глава Подмосковья: стараемся рассказывать в школах о целях СВО - РИА Новости, 10.11.2022
Глава Подмосковья: стараемся рассказывать в школах о целях СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковных школах стараются чаще рассказывать о необходимости проведения специальной военной... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:20
2022-11-10T10:20
2022-11-10T10:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковных школах стараются чаще рассказывать о необходимости проведения специальной военной операции.По словам губернатора, ситуация, которая возникла в необходимости проведения специальной военной операции требует отдельного изучения."Сейчас в школах стараемся много об этом рассказывать – что за чем следовало, почему это произошло, какие намерения были", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество