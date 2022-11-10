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Глава Подмосковья: стараемся рассказывать в школах о целях СВО

Глава Подмосковья: стараемся рассказывать в школах о целях СВО - РИА Новости, 10.11.2022

Глава Подмосковья: стараемся рассказывать в школах о целях СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковных школах стараются чаще рассказывать о необходимости проведения специальной военной... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:20

2022-11-10T10:20

2022-11-10T10:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковных школах стараются чаще рассказывать о необходимости проведения специальной военной операции.По словам губернатора, ситуация, которая возникла в необходимости проведения специальной военной операции требует отдельного изучения."Сейчас в школах стараемся много об этом рассказывать – что за чем следовало, почему это произошло, какие намерения были", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество