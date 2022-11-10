https://ria.ru/20221110/amerika-1830552888.html

Американцы посоветовали обедневшей Германии одолжить денег у Украины

Американцы посоветовали обедневшей Германии одолжить денег у Украины - РИА Новости, 10.11.2022

Американцы посоветовали обедневшей Германии одолжить денег у Украины

Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают новость о дыре в бюджете Германии из-за непрекращающегося энергетического кризиса. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:22

2022-11-10T16:22

2022-11-10T17:16

цены на нефть

украина

германия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают новость о дыре в бюджете Германии из-за непрекращающегося энергетического кризиса.Так, обозреватель издания Питер Каддл привел доклад одного из крупнейших в ФРГ аналитических центров IFO, согласно которому Германия уже потеряла более ста миллиардов евро. Кроме того, убытки страны в этом году составили около 65 миллиардов евро — это два процента от общего объема производства.Пользователи с юмором восприняли эту информацию. "Трамп предупреждал Германию, что такое случится. Они рассмеялись в ответ", — припомнил слова бывшего президента США комментатор под ником Fight Against the Tyrants BLOG."Евросоюзу предстоит сделать демократический выбор: либо замерзнуть зимой, либо помереть с голоду. Думаю, что выберут и то и другое", — сыронизировал Maximus Daddius."Россия. Прошло 77 лет, а она все еще держит верх над Германией", — отметил Del_Boca_Vista."Пусть замерзают. И пусть потеряют еще 500 миллиардов. Их предупреждали, а они смеялись. Черт с ними", — написал Scott G.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221106/makeev-1829507355.html

https://ria.ru/20221110/polsha-1830381819.html

https://ria.ru/20221110/es-1830540512.html

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, украина, германия, сша