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Американцы посоветовали обедневшей Германии одолжить денег у Украины - РИА Новости, 10.11.2022
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Американцы посоветовали обедневшей Германии одолжить денег у Украины
Американцы посоветовали обедневшей Германии одолжить денег у Украины - РИА Новости, 10.11.2022
Американцы посоветовали обедневшей Германии одолжить денег у Украины
Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают новость о дыре в бюджете Германии из-за непрекращающегося энергетического кризиса. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:22
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают новость о дыре в бюджете Германии из-за непрекращающегося энергетического кризиса.Так, обозреватель издания Питер Каддл привел доклад одного из крупнейших в ФРГ аналитических центров IFO, согласно которому Германия уже потеряла более ста миллиардов евро. Кроме того, убытки страны в этом году составили около 65 миллиардов евро — это два процента от общего объема производства.Пользователи с юмором восприняли эту информацию. "Трамп предупреждал Германию, что такое случится. Они рассмеялись в ответ", — припомнил слова бывшего президента США комментатор под ником Fight Against the Tyrants BLOG."Евросоюзу предстоит сделать демократический выбор: либо замерзнуть зимой, либо помереть с голоду. Думаю, что выберут и то и другое", — сыронизировал Maximus Daddius."Россия. Прошло 77 лет, а она все еще держит верх над Германией", — отметил Del_Boca_Vista."Пусть замерзают. И пусть потеряют еще 500 миллиардов. Их предупреждали, а они смеялись. Черт с ними", — написал Scott G.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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цены на нефть, украина, германия, сша
Цены на нефть, Украина, Германия, США
16:22 10.11.2022 (обновлено: 17:16 10.11.2022)
 
Американцы посоветовали обедневшей Германии одолжить денег у Украины

Читатели Breitbart посоветовали Германии одолжить денег у Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart активно обсуждают новость о дыре в бюджете Германии из-за непрекращающегося энергетического кризиса.
Так, обозреватель издания Питер Каддл привел доклад одного из крупнейших в ФРГ аналитических центров IFO, согласно которому Германия уже потеряла более ста миллиардов евро. Кроме того, убытки страны в этом году составили около 65 миллиардов евро — это два процента от общего объема производства.
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 18:08
Новый посол Украины в Германии разозлил немцев наглой просьбой
Пользователи с юмором восприняли эту информацию.
"А пусть одолжат немного денег у Украины", — предложил Woodrow.
"Трамп предупреждал Германию, что такое случится. Они рассмеялись в ответ", — припомнил слова бывшего президента США комментатор под ником Fight Against the Tyrants BLOG.
"Евросоюзу предстоит сделать демократический выбор: либо замерзнуть зимой, либо помереть с голоду. Думаю, что выберут и то и другое", — сыронизировал Maximus Daddius.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
00:59
Польский депутат набросился на Германию из-за России
"Россия. Прошло 77 лет, а она все еще держит верх над Германией", — отметил Del_Boca_Vista.
"Пусть замерзают. И пусть потеряют еще 500 миллиардов. Их предупреждали, а они смеялись. Черт с ними", — написал Scott G.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Демонстранты жгут флаг на акции протеста против принятия проекта соглашения ЕС в Афинах - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
15:49
Будет только хуже. Европе предрекли энергетический кошмар
 
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