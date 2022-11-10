https://ria.ru/20221110/alaudinov-1830572211.html

Польша ввела санкции против командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

Польша ввела санкции против командира спецназа "Ахмат" Алаудинова - РИА Новости, 10.11.2022

Польша ввела санкции против командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов попал под национальные санкции Польши. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:11

2022-11-10T17:11

2022-11-10T17:11

польша

в мире

россия

апты алаудинов

чеченская республика (чечня)

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов попал под национальные санкции Польши.Алаудинов – 17-й человек, которого Польша обложила санкциями после начала российской спецоперации на Украине. В официальном списке, который ведет МВД Польши, говорится, в частности, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории Польши, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.В санкционном списке, который впервые был опубликован 26 апреля, изначально было 35 компаний и 15 физических лиц, в том числе такие известные бизнесмены, как Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Татьяна Бакальчук, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов. В мае в список попал еще один российский бизнесмен, Алексей Белов. В октябре из санкционного списка была исключена компания-производитель салатов MAGA Foods после того, как польские сотрудники выкупили ее у российского акционера.Алаудинов, попавший в польский санкционный список, с 2020 года находится в санкционном списке Великобритании, но не включен в санкционный список Европейского Союза. Сейчас он участвует в боевых действиях в зоне специальной операции.

https://ria.ru/20221028/reparatsii-1827670197.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, в мире, россия, апты алаудинов, чеченская республика (чечня), санкции в отношении россии