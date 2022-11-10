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Польша ввела санкции против командира спецназа "Ахмат" Алаудинова - РИА Новости, 10.11.2022
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Польша ввела санкции против командира спецназа "Ахмат" Алаудинова
Польша ввела санкции против командира спецназа "Ахмат" Алаудинова - РИА Новости, 10.11.2022
Польша ввела санкции против командира спецназа "Ахмат" Алаудинова
Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов попал под национальные санкции Польши. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:11
2022-11-10T17:11
польша
в мире
россия
апты алаудинов
чеченская республика (чечня)
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов попал под национальные санкции Польши.Алаудинов – 17-й человек, которого Польша обложила санкциями после начала российской спецоперации на Украине. В официальном списке, который ведет МВД Польши, говорится, в частности, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории Польши, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.В санкционном списке, который впервые был опубликован 26 апреля, изначально было 35 компаний и 15 физических лиц, в том числе такие известные бизнесмены, как Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Татьяна Бакальчук, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов. В мае в список попал еще один российский бизнесмен, Алексей Белов. В октябре из санкционного списка была исключена компания-производитель салатов MAGA Foods после того, как польские сотрудники выкупили ее у российского акционера.Алаудинов, попавший в польский санкционный список, с 2020 года находится в санкционном списке Великобритании, но не включен в санкционный список Европейского Союза. Сейчас он участвует в боевых действиях в зоне специальной операции.
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польша, в мире, россия, апты алаудинов, чеченская республика (чечня), санкции в отношении россии
Польша, В мире, Россия, Апты Алаудинов, Чеченская республика (Чечня), Санкции в отношении России
17:11 10.11.2022
 
Польша ввела санкции против командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

Польша ввела национальные санкции против командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

© РИА НовостиКомандир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Командир Спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости
Командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов попал под национальные санкции Польши.
Алаудинов – 17-й человек, которого Польша обложила санкциями после начала российской спецоперации на Украине. В официальном списке, который ведет МВД Польши, говорится, в частности, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории Польши, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.
В санкционном списке, который впервые был опубликован 26 апреля, изначально было 35 компаний и 15 физических лиц, в том числе такие известные бизнесмены, как Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Татьяна Бакальчук, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов. В мае в список попал еще один российский бизнесмен, Алексей Белов. В октябре из санкционного списка была исключена компания-производитель салатов MAGA Foods после того, как польские сотрудники выкупили ее у российского акционера.
Алаудинов, попавший в польский санкционный список, с 2020 года находится в санкционном списке Великобритании, но не включен в санкционный список Европейского Союза. Сейчас он участвует в боевых действиях в зоне специальной операции.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 20:57
Медведев резко отреагировал на заявления Польши о репарациях
 
ПольшаВ миреРоссияАпты АлаудиновЧеченская республика (Чечня)Санкции в отношении России
 
 
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