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Звезда иранского кино опубликовала фото без хиджаба - РИА Новости, 10.11.2022
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Культура
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Звезда иранского кино опубликовала фото без хиджаба
Звезда иранского кино опубликовала фото без хиджаба - РИА Новости, 10.11.2022
Звезда иранского кино опубликовала фото без хиджаба
Звезда иранского кино Таране Алидости в своем аккаунте в соцсети опубликовала фото без хиджаба, пишет Daily Mail. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:42
2022-11-10T15:42
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Звезда иранского кино Таране Алидости в своем аккаунте в соцсети опубликовала фото без хиджаба, пишет Daily Mail. В руках у нее табличка с надписью на курдском "Женщина, жизнь, свобода". Это лозунг, с которым иранские женщины вышли протестовать после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержали за неправильное ношение хиджаба, через три дня она скончалась. Алидости сыграла главную роль в фильме "Коммивояжер" Асгара Фархади. Лента получила "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Ранее актрису приговорили к пяти месяцам тюремного заключения. Она поделилась видео, в котором показано, как офицер полиции напал на женщину за то, что та была без хиджаба. В начале октября французские артистки устроили флешмоб и обрезали пряди волос в знак солидарности с иранскими женщинами
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
15:42 10.11.2022
 
Звезда иранского кино опубликовала фото без хиджаба

Звезда иранского кино Таране Алидости опубликовала в соцсети фото без хиджаба

© Фото : @taraneh_alidoostiТаране Алидости
Таране Алидости - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : @taraneh_alidoosti
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Звезда иранского кино Таране Алидости в своем аккаунте в соцсети опубликовала фото без хиджаба, пишет Daily Mail.
В руках у нее табличка с надписью на курдском "Женщина, жизнь, свобода". Это лозунг, с которым иранские женщины вышли протестовать после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержали за неправильное ношение хиджаба, через три дня она скончалась.
Алидости сыграла главную роль в фильме "Коммивояжер" Асгара Фархади. Лента получила "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Ранее актрису приговорили к пяти месяцам тюремного заключения. Она поделилась видео, в котором показано, как офицер полиции напал на женщину за то, что та была без хиджаба.
В начале октября французские артистки устроили флешмоб и обрезали пряди волос в знак солидарности с иранскими женщинами
Коллектив анонимных художников Ирана провёл в ротонде Музея Гуггенхайма акцию с призывом к действиям в поддержку иранских женщин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 17:34Культура
В Музее Гуггенхайма прошла акция в поддержку иранских женщин
 
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