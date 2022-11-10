https://ria.ru/20221110/aktrisa-1830484791.html
Звезда иранского кино опубликовала фото без хиджаба
Звезда иранского кино опубликовала фото без хиджаба - РИА Новости, 10.11.2022
Звезда иранского кино опубликовала фото без хиджаба
Звезда иранского кино Таране Алидости в своем аккаунте в соцсети опубликовала фото без хиджаба, пишет Daily Mail. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:42
2022-11-10T15:42
2022-11-10T15:42
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830526831_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f14afbd5d7c1a03af4f75f44d23c82b3.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Звезда иранского кино Таране Алидости в своем аккаунте в соцсети опубликовала фото без хиджаба, пишет Daily Mail. В руках у нее табличка с надписью на курдском "Женщина, жизнь, свобода". Это лозунг, с которым иранские женщины вышли протестовать после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержали за неправильное ношение хиджаба, через три дня она скончалась. Алидости сыграла главную роль в фильме "Коммивояжер" Асгара Фархади. Лента получила "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Ранее актрису приговорили к пяти месяцам тюремного заключения. Она поделилась видео, в котором показано, как офицер полиции напал на женщину за то, что та была без хиджаба. В начале октября французские артистки устроили флешмоб и обрезали пряди волос в знак солидарности с иранскими женщинами
https://ria.ru/20221024/aktsiya-1826320857.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830526831_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_037c96af9eee44d6a9dc4c32118afc5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
Звезда иранского кино опубликовала фото без хиджаба
Звезда иранского кино Таране Алидости опубликовала в соцсети фото без хиджаба
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Звезда иранского кино Таране Алидости в своем аккаунте в соцсети опубликовала фото без хиджаба, пишет
Daily Mail.
В руках у нее табличка с надписью на курдском "Женщина, жизнь, свобода". Это лозунг, с которым иранские женщины вышли протестовать после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержали за неправильное ношение хиджаба, через три дня она скончалась.
Алидости сыграла главную роль в фильме "Коммивояжер" Асгара Фархади. Лента получила "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Ранее актрису приговорили к пяти месяцам тюремного заключения. Она поделилась видео, в котором показано, как офицер полиции напал на женщину за то, что та была без хиджаба.
В начале октября французские артистки устроили
флешмоб и обрезали пряди волос в знак солидарности с иранскими женщинами