https://ria.ru/20221110/aktrisa-1830484791.html

Звезда иранского кино опубликовала фото без хиджаба

Звезда иранского кино опубликовала фото без хиджаба - РИА Новости, 10.11.2022

Звезда иранского кино опубликовала фото без хиджаба

Звезда иранского кино Таране Алидости в своем аккаунте в соцсети опубликовала фото без хиджаба, пишет Daily Mail. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:42

2022-11-10T15:42

2022-11-10T15:42

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Звезда иранского кино Таране Алидости в своем аккаунте в соцсети опубликовала фото без хиджаба, пишет Daily Mail. В руках у нее табличка с надписью на курдском "Женщина, жизнь, свобода". Это лозунг, с которым иранские женщины вышли протестовать после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержали за неправильное ношение хиджаба, через три дня она скончалась. Алидости сыграла главную роль в фильме "Коммивояжер" Асгара Фархади. Лента получила "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Ранее актрису приговорили к пяти месяцам тюремного заключения. Она поделилась видео, в котором показано, как офицер полиции напал на женщину за то, что та была без хиджаба. В начале октября французские артистки устроили флешмоб и обрезали пряди волос в знак солидарности с иранскими женщинами

https://ria.ru/20221024/aktsiya-1826320857.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды