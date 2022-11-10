https://ria.ru/20221110/afera-1830538793.html

В Дагестане судебного пристава арестовали за аферу с деньгами покойницы

В Дагестане судебного пристава арестовали за аферу с деньгами покойницы - РИА Новости, 10.11.2022

В Дагестане судебного пристава арестовали за аферу с деньгами покойницы

Суд арестовал заместителя начальника отделения управления Федеральной службы судебных приставов в Избербаше за снятие денег со счета умершей жительницы... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:45

2022-11-10T15:45

2022-11-10T15:45

происшествия

избербаш

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

екатеринбург

россия

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823639761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7438426fa06148ace58a50cd0ae73315.jpg

МАХАЧКАЛА, 10 ноя — РИА Новости. Суд арестовал заместителя начальника отделения управления Федеральной службы судебных приставов в Избербаше за снятие денег со счета умершей жительницы Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.По данным следствия, в 2021 году замначальника отделения управления ФССП по Дагестану в Избербаше Абухов Р.Г. в сговоре с третьими лицами и на основании заведомо подложных документов инициировал исполнительное производство о взыскании долга на сумму свыше 4 миллионов рублей с банковских счетов умершей жительницы города Екатеринбурга Свердловской области.Деньги, принадлежавшие дочери умершей женщины, были переведены на счет фиктивного взыскателя, подконтрольного третьим лицам, которые в дальнейшем распорядились ими по собственному усмотрению. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере)."Советским районным судом города Махачкалы Республики Дагестан в отношении Абухова Р.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к совершению данного преступления", — говорится в сообщении.Указанный состав преступления предусматривает уголовное наказание сроком до 10 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221110/programma-1830533905.html

https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830478423.html

избербаш

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, избербаш, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), екатеринбург, россия, республика дагестан