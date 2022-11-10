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В Дагестане судебного пристава арестовали за аферу с деньгами покойницы
В Дагестане судебного пристава арестовали за аферу с деньгами покойницы - РИА Новости, 10.11.2022
В Дагестане судебного пристава арестовали за аферу с деньгами покойницы
Суд арестовал заместителя начальника отделения управления Федеральной службы судебных приставов в Избербаше за снятие денег со счета умершей жительницы... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:45
2022-11-10T15:45
2022-11-10T15:45
происшествия
избербаш
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МАХАЧКАЛА, 10 ноя — РИА Новости. Суд арестовал заместителя начальника отделения управления Федеральной службы судебных приставов в Избербаше за снятие денег со счета умершей жительницы Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.По данным следствия, в 2021 году замначальника отделения управления ФССП по Дагестану в Избербаше Абухов Р.Г. в сговоре с третьими лицами и на основании заведомо подложных документов инициировал исполнительное производство о взыскании долга на сумму свыше 4 миллионов рублей с банковских счетов умершей жительницы города Екатеринбурга Свердловской области.Деньги, принадлежавшие дочери умершей женщины, были переведены на счет фиктивного взыскателя, подконтрольного третьим лицам, которые в дальнейшем распорядились ими по собственному усмотрению. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере)."Советским районным судом города Махачкалы Республики Дагестан в отношении Абухова Р.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к совершению данного преступления", — говорится в сообщении.Указанный состав преступления предусматривает уголовное наказание сроком до 10 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20221110/programma-1830533905.html
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происшествия, избербаш, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), екатеринбург, россия, республика дагестан
Происшествия, Избербаш, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Екатеринбург, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане судебного пристава арестовали за аферу с деньгами покойницы
В Дагестане судебного пристава арестовали за снятие денег со счета умершей женщины