https://ria.ru/20221109/zima-1830104613.html

Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России

Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России - РИА Новости, 09.11.2022

Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России

Синоптики изменили прогноз погоды на декабрь, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, какая... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T02:10

2022-11-09T02:10

2022-11-09T04:32

общество

евгений тишковец

зима (время года)

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Синоптики изменили прогноз погоды на декабрь, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, какая температура ожидается в Центральной России в этом месяце, а также в январе и феврале.Зима в центральных регионах России наступит "строго по календарю", примерно 1 декабря, считает Тишковец. Согласно ранее составленному долгосрочному прогнозу, в первом месяце зимы температура воздуха должна была быть выше климатической нормы, сообщил он. Однако теперь данные изменились.На примере Москвы он пояснил, какую приблизительно температуру воздуха можно называть нормальной для Центральной России в декабре."Норма для Москвы в декабре – это минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем", – сказал Тишковец.Однако следующие зимние месяцы будут теплее нормы, прогнозирует он."С каждым зимним месяцем аномалия тепла будет нарастать", – уверен Тишковец.По его словам, средняя температура января будет на один-два градуса выше характерных для этого месяца показателей."В январе средняя температура будет на один-два градуса выше нормы. Норма января для столичного региона – это минус 12,3 градуса ночью и минус 6,3 градуса днем", – добавил Тишковец.В феврале средняя температура воздуха в центральных регионах страны будет уже на два-три градуса выше климатической нормы, продолжил он."Этот зимний месяц будет на два, может быть, на три градуса теплее. Норма для февраля – это минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем", – сказал Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20221102/zima-1828684632.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, евгений тишковец, зима (время года), россия