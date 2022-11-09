https://ria.ru/20221109/zima-1830104613.html
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России - РИА Новости, 09.11.2022
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России
Синоптики изменили прогноз погоды на декабрь, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, какая... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T02:10
2022-11-09T02:10
2022-11-09T04:32
общество
евгений тишковец
зима (время года)
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Синоптики изменили прогноз погоды на декабрь, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, какая температура ожидается в Центральной России в этом месяце, а также в январе и феврале.Зима в центральных регионах России наступит "строго по календарю", примерно 1 декабря, считает Тишковец. Согласно ранее составленному долгосрочному прогнозу, в первом месяце зимы температура воздуха должна была быть выше климатической нормы, сообщил он. Однако теперь данные изменились.На примере Москвы он пояснил, какую приблизительно температуру воздуха можно называть нормальной для Центральной России в декабре."Норма для Москвы в декабре – это минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем", – сказал Тишковец.Однако следующие зимние месяцы будут теплее нормы, прогнозирует он."С каждым зимним месяцем аномалия тепла будет нарастать", – уверен Тишковец.По его словам, средняя температура января будет на один-два градуса выше характерных для этого месяца показателей."В январе средняя температура будет на один-два градуса выше нормы. Норма января для столичного региона – это минус 12,3 градуса ночью и минус 6,3 градуса днем", – добавил Тишковец.В феврале средняя температура воздуха в центральных регионах страны будет уже на два-три градуса выше климатической нормы, продолжил он."Этот зимний месяц будет на два, может быть, на три градуса теплее. Норма для февраля – это минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем", – сказал Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20221102/zima-1828684632.html
https://ria.ru/20221026/zima-1826791132.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, евгений тишковец, зима (время года), россия
Общество, Евгений Тишковец, Зима (время года), Россия
02:10 09.11.2022 (обновлено: 04:32 09.11.2022)
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России
Синоптик Тишковец спрогнозировал температуру в декабре в Центральной России в рамках нормы
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Синоптики изменили прогноз погоды на декабрь, рассказал
в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, какая температура ожидается в Центральной России в этом месяце, а также в январе и феврале.
Зима в центральных регионах России наступит "строго по календарю", примерно 1 декабря, считает Тишковец. Согласно ранее составленному долгосрочному прогнозу, в первом месяце зимы температура воздуха должна была быть выше климатической нормы, сообщил он. Однако теперь данные изменились.
"Я смотрю на долгосрочные прогнозы и вижу, что для Центральной России они пересчитываются в сторону ужесточения холодных позиций. Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца", – отметил Тишковец.
На примере Москвы он пояснил, какую приблизительно температуру воздуха можно называть нормальной для Центральной России в декабре.
"Норма для Москвы в декабре – это минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем", – сказал Тишковец.
Однако следующие зимние месяцы будут теплее нормы, прогнозирует он.
"С каждым зимним месяцем аномалия тепла будет нарастать", – уверен Тишковец.
По его словам, средняя температура января будет на один-два градуса выше характерных для этого месяца показателей.
"В январе средняя температура будет на один-два градуса выше нормы. Норма января для столичного региона – это минус 12,3 градуса ночью и минус 6,3 градуса днем", – добавил Тишковец.
В феврале средняя температура воздуха в центральных регионах страны будет уже на два-три градуса выше климатической нормы, продолжил он.
"Этот зимний месяц будет на два, может быть, на три градуса теплее. Норма для февраля – это минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем", – сказал Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.