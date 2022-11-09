https://ria.ru/20221109/zerno-1830183573.html

Из украинских портов вывезли 10,1 миллиона тонн зерна, сообщили в Турции

Из украинских портов вывезли 10,1 миллиона тонн зерна, сообщили в Турции - РИА Новости, 09.11.2022

Из украинских портов вывезли 10,1 миллиона тонн зерна, сообщили в Турции

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил, что в рамках продуктовой сделки из украинских портов по данным на вторник вышли 432... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:13

2022-11-09T12:13

2022-11-09T12:13

экономика

россия

турция

африка

украина

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828758053_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b8b2a890956501a67c3103c30484534.jpg

АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил, что в рамках продуктовой сделки из украинских портов по данным на вторник вышли 432 сухогруза, объем вывезенного зерна составил 10,1 миллиона тонн.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН."Говорю это по показателям на вчерашний день: 432 корабля вышли из украинских портов, объем вывезенного зерна посредством "зернового коридора" составляет 10,1 миллиона тонн. Львиную долю - около 60%, или шесть миллионов тонн - получают европейские страны. Страны Азии получают 21,4%, еще меньше - страны Африки. Тут главное - страны, квалифицированные ООН как нуждающиеся, они получают всего лишь 5%", - сказал Киришчи в интервью телеканалу A Haber.По его словам, "Турция намерена заняться переработкой российского зерна, которую господин Путин готов бесплатно предоставить нуждающимся странам". "Мы можем поставлять это в виде муки, макарон, гречки. Это шаг как в плане гуманности, так и примирения", - подчеркнул министр.Российский лидер Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. При этом Путин отмечал, что даже в случае выхода Москвы из сделки Россия готова поставлять зерно в адрес беднейших стран.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в октябре заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам.

https://ria.ru/20221109/erdogan-1830169158.html

https://ria.ru/20221109/shtyblikov-1830174563.html

россия

турция

африка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, турция, африка, украина, оон