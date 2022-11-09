Из украинских портов вывезли 10,1 миллиона тонн зерна, сообщили в Турции
Глава Минсельхоза Турции Киришчи: из украинских портов вывезли 10,1 миллиона тонн зерна
© AP Photo / David GoldmanКорабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина
© AP Photo / David Goldman
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина. Архивное фото
АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил, что в рамках продуктовой сделки из украинских портов по данным на вторник вышли 432 сухогруза, объем вывезенного зерна составил 10,1 миллиона тонн.
"Говорю это по показателям на вчерашний день: 432 корабля вышли из украинских портов, объем вывезенного зерна посредством "зернового коридора" составляет 10,1 миллиона тонн. Львиную долю - около 60%, или шесть миллионов тонн - получают европейские страны. Страны Азии получают 21,4%, еще меньше - страны Африки. Тут главное - страны, квалифицированные ООН как нуждающиеся, они получают всего лишь 5%", - сказал Киришчи в интервью телеканалу A Haber.
По его словам, "Турция намерена заняться переработкой российского зерна, которую господин Путин готов бесплатно предоставить нуждающимся странам". "Мы можем поставлять это в виде муки, макарон, гречки. Это шаг как в плане гуманности, так и примирения", - подчеркнул министр.
Российский лидер Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. При этом Путин отмечал, что даже в случае выхода Москвы из сделки Россия готова поставлять зерно в адрес беднейших стран.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в октябре заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам.