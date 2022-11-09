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У побережья центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 09.11.2022
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У побережья центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7
У побережья центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 09.11.2022
У побережья центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья центральной части Италии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:17
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в мире
италия
римини
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья центральной части Италии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 06.07 по времени UTC (09.07 мск). Эпицентр располагался в 64 километрах к востоку от города Римини. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
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в мире, италия, римини
В мире, Италия, Римини
09:17 09.11.2022 (обновлено: 09:23 09.11.2022)
 
У побережья центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7

У побережья Италии, недалеко от Римини, произошло землетрясение магнитудой 5,7

© Pixabay / Pixabay/camuxИталия
Италия - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Pixabay / Pixabay/camux
Италия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья центральной части Италии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 06.07 по времени UTC (09.07 мск). Эпицентр располагался в 64 километрах к востоку от города Римини. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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В миреИталияРимини
 
 
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