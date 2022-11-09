https://ria.ru/20221109/zemletryasenie-1830134550.html
У побережья центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7
У побережья центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 09.11.2022
У побережья центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья центральной части Италии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:17
2022-11-09T09:17
2022-11-09T09:23
в мире
италия
римини
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья центральной части Италии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 06.07 по времени UTC (09.07 мск). Эпицентр располагался в 64 километрах к востоку от города Римини. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20221107/zemletryasenie-1829687012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, италия, римини
09:17 09.11.2022 (обновлено: 09:23 09.11.2022)
У побережья центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7
У побережья Италии, недалеко от Римини, произошло землетрясение магнитудой 5,7