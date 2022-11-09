https://ria.ru/20221109/zemletryasenie-1830134550.html

У побережья центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7

У побережья центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 09.11.2022

У побережья центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья центральной части Италии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:17

2022-11-09T09:17

2022-11-09T09:23

в мире

италия

римини

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155618/46/1556184694_1:0:959:539_1920x0_80_0_0_57b1b4318795aea5fe47f188506d2faf.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья центральной части Италии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 06.07 по времени UTC (09.07 мск). Эпицентр располагался в 64 километрах к востоку от города Римини. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20221107/zemletryasenie-1829687012.html

италия

римини

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, римини