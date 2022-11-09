https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830352140.html

Зеленский постановил создать военные администрации в Херсонской области

Зеленский постановил создать военные администрации в Херсонской области - РИА Новости, 09.11.2022

Зеленский постановил создать военные администрации в Херсонской области

Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области, следует из данных на его сайте. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:57

2022-11-09T19:57

2022-11-09T19:59

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области, следует из данных на его сайте.Согласно данным на сайте Зеленского, в регионе создаются Долматовская, Голопристанская, Каховская и Крестовская администрации. Населенные пункты Долматовка, Голая Пристань, Каховка и Крестовка расположены на левом берегу Днепра.

https://ria.ru/20221107/zelenskiy-1829768346.html

херсонская область

украина

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херсонская область , владимир зеленский, украина