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Зеленский постановил создать военные администрации в Херсонской области - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830352140.html
Зеленский постановил создать военные администрации в Херсонской области
Зеленский постановил создать военные администрации в Херсонской области - РИА Новости, 09.11.2022
Зеленский постановил создать военные администрации в Херсонской области
Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области, следует из данных на его сайте. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:57
2022-11-09T19:59
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области, следует из данных на его сайте.Согласно данным на сайте Зеленского, в регионе создаются Долматовская, Голопристанская, Каховская и Крестовская администрации. Населенные пункты Долматовка, Голая Пристань, Каховка и Крестовка расположены на левом берегу Днепра.
https://ria.ru/20221107/zelenskiy-1829768346.html
херсонская область
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херсонская область , владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Зеленский, Украина
19:57 09.11.2022 (обновлено: 19:59 09.11.2022)
 
Зеленский постановил создать военные администрации в Херсонской области

Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области, следует из данных на его сайте.
Согласно данным на сайте Зеленского, в регионе создаются Долматовская, Голопристанская, Каховская и Крестовская администрации. Населенные пункты Долматовка, Голая Пристань, Каховка и Крестовка расположены на левом берегу Днепра.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 18:34
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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