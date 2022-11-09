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Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского - РИА Новости, 09.11.2022
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Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского - РИА Новости, 09.11.2022
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Франция должна прекратить финансирование режима президента Украины Владимира Зеленского, написал в Twitter политик Флориан Филиппо. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:33
2022-11-09T21:05
политика
владимир зеленский
эммануэль макрон
украина
франция
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Франция должна прекратить финансирование режима президента Украины Владимира Зеленского, написал в Twitter политик Флориан Филиппо.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса Франция и другие западные страны поставили ВСУ оружия на миллиарды долларов. Париж уже отправил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 миллиметров, взяв их из резерва. Кроме того, президент Пятой республики Эммануэль Макрон сообщил, что власти страны работают вместе с Данией для снабжения Украины еще шестью такими же гаубицами. Париж планирует также снабдить Киев радарами, системами и ракетами ПВО.В России неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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политика, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, франция, вооруженные силы украины
Политика, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины
19:33 09.11.2022 (обновлено: 21:05 09.11.2022)
 
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского

Французский политик назвал позором поддержку Парижем режима президента Украины Зеленского

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Франция должна прекратить финансирование режима президента Украины Владимира Зеленского, написал в Twitter политик Флориан Филиппо.

"Вчера Национальное собрание проголосовало за удвоение военной поддержки Зеленского! Это содержание конфликта! И на наши деньги! Полный позор, это должно прекратиться!" — написал он.

После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса Франция и другие западные страны поставили ВСУ оружия на миллиарды долларов. Париж уже отправил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 миллиметров, взяв их из резерва.
Кроме того, президент Пятой республики Эммануэль Макрон сообщил, что власти страны работают вместе с Данией для снабжения Украины еще шестью такими же гаубицами. Париж планирует также снабдить Киев радарами, системами и ракетами ПВО.
В России неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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ПолитикаВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронУкраинаФранцияВооруженные силы Украины
 
 
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