https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830345733.html

Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского

Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского - РИА Новости, 09.11.2022

Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского

Франция должна прекратить финансирование режима президента Украины Владимира Зеленского, написал в Twitter политик Флориан Филиппо. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:33

2022-11-09T19:33

2022-11-09T21:05

политика

владимир зеленский

эммануэль макрон

украина

франция

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Франция должна прекратить финансирование режима президента Украины Владимира Зеленского, написал в Twitter политик Флориан Филиппо.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса Франция и другие западные страны поставили ВСУ оружия на миллиарды долларов. Париж уже отправил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 миллиметров, взяв их из резерва. Кроме того, президент Пятой республики Эммануэль Макрон сообщил, что власти страны работают вместе с Данией для снабжения Украины еще шестью такими же гаубицами. Париж планирует также снабдить Киев радарами, системами и ракетами ПВО.В России неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830269984.html

украина

франция

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политика, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, франция, вооруженные силы украины