15:31 09.11.2022 (обновлено: 16:20 09.11.2022)
В Японии Зеленского назвали "высокомерным эгоистом"
Японский политик Судзуки раскритиковал Зеленского за высокомерие и эгоизм
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Известный политик и лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки обвинил Владимира Зеленского в "высокомерии и эгоизме", сообщает Yahoo News Japan.
По его словам, президенту Украины следовало бы провести переговоры с Владимиром Путиным о прекращении огня на предстоящем саммите G20. Он отметил, что Киев противостоит Москве не в одиночку и мог бы попросить "заинтересованные страны" помочь в достижении мира.
"Украина воюет только за счет вооружения и денег, получаемых от США, Великобритании и НАТО, а Зеленский ведет себя высокомерно и ставит свою персону в центр событий. Не странно ли это?" — написал политик в своем блоге.
Судзуки также затронул тему промежуточных выборов в США, заявив, что сейчас заканчивается эпоха однополярного мира во главе с Вашингтоном. Он добавил, что нельзя делать упор на Америку и Запад и не менять сложившийся мировой порядок.
В комментариях к посту читатели согласились с мыслями политика.
"Я согласен с мнением Судзуки о важности переговоров между Россией и Украиной. Только вопрос: есть ли у Зеленского полномочия для того, чтобы прекратить конфликт?" — задался вопросом пользователь.
"Нам нельзя прислушиваться только к информации с Запада. Иногда нужно слушать и таких людей, как Мунэо Судзуки", — подчеркнул gac.
"Я согласен со словами Судзуки. Происходящее на Украине — вина США. Байден не хочет заканчивать этот конфликт, ведь американцы хотят использовать новое вооружение в деле и вынудить Россию применить ядерное оружие", — предположил tks.
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