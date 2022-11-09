https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830256245.html

В Японии Зеленского назвали "высокомерным эгоистом"

В Японии Зеленского назвали "высокомерным эгоистом" - РИА Новости, 09.11.2022

В Японии Зеленского назвали "высокомерным эгоистом"

Известный политик и лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки обвинил Владимира Зеленского в "высокомерии и эгоизме", сообщает Yahoo News Japan. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:31

2022-11-09T15:31

2022-11-09T16:20

в мире

владимир зеленский

мунэо судзуки

владимир путин

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большая двадцатка

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Известный политик и лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки обвинил Владимира Зеленского в "высокомерии и эгоизме", сообщает Yahoo News Japan.По его словам, президенту Украины следовало бы провести переговоры с Владимиром Путиным о прекращении огня на предстоящем саммите G20. Он отметил, что Киев противостоит Москве не в одиночку и мог бы попросить "заинтересованные страны" помочь в достижении мира.Судзуки также затронул тему промежуточных выборов в США, заявив, что сейчас заканчивается эпоха однополярного мира во главе с Вашингтоном. Он добавил, что нельзя делать упор на Америку и Запад и не менять сложившийся мировой порядок.В комментариях к посту читатели согласились с мыслями политика."Я согласен с мнением Судзуки о важности переговоров между Россией и Украиной. Только вопрос: есть ли у Зеленского полномочия для того, чтобы прекратить конфликт?" — задался вопросом пользователь."Нам нельзя прислушиваться только к информации с Запада. Иногда нужно слушать и таких людей, как Мунэо Судзуки", — подчеркнул gac."Я согласен со словами Судзуки. Происходящее на Украине — вина США. Байден не хочет заканчивать этот конфликт, ведь американцы хотят использовать новое вооружение в деле и вынудить Россию применить ядерное оружие", — предположил tks.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830250283.html

https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830182490.html

https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830143567.html

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в мире, владимир зеленский, мунэо судзуки, владимир путин, сша, большая двадцатка, нато, yahoo! inc., украина, россия