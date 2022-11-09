12:11 09.11.2022 (обновлено: 13:13 09.11.2022)
Поляки высмеяли врученный Зеленскому "Оскар"
Читатели Interia высмеяли Владимира Зеленского за подаренный ему "Оскар"
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeАктер Шон Пенн оставил свою статуэтку премии "Оскар" Владимиру Зеленскому
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Актер Шон Пенн оставил свою статуэтку премии "Оскар" Владимиру Зеленскому. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после того, как американский актер Шон Пенн передал ему один из своих "Оскаров".
Как отметил глава государства в своем Telegram-канале, статуэтка будет находиться на Украине до окончания боевых действий в качестве "символа веры в победу".
"Полностью заслуженная награда! Зеленский идеально играет роль, данную ему глобалистами. Вообще неудивительно. Вишенкой на торте будет, если Зеленский за эту статуэтку поблагодарит Сатану", — иронизирует NS.
"Она должна быть выдана в категории "лучший шут года", — пошутил e tam.
"Комик действительно играет роль своей жизни. Жаль, что таким образом он спонсирует смерти других", — сетует 🇵🇱.
"Он так долго трудился ради этой награды!" — саркастично пишет Slavicus.
"Хороший актер, ничего не скажешь. США знают, каких марионеток лучше использовать в своих "сюжетах", — отметил magmen.
"Он играет роль своей жизни. Актер на посту. Есть вообще доказательства, что он сейчас в Киеве? Или он это все делает из студии в Лос-Анджелесе? Одно можно сказать точно: за этот "Оскар" украинцы должны его отблагодарить", — подытожил Czyli.
Это не первый визит Пенна в Киев с конца февраля: сообщалось о трех его поездках в столицу Украины и двух встречах с Зеленским.
В начале сентября МИД официально запретил американскому актеру въезжать в Россию.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.