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Поляки высмеяли врученный Зеленскому "Оскар" - РИА Новости, 09.11.2022
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Поляки высмеяли врученный Зеленскому "Оскар"
Поляки высмеяли врученный Зеленскому "Оскар" - РИА Новости, 09.11.2022
Поляки высмеяли врученный Зеленскому "Оскар"
Читатели польского издания Interia высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после того, как американский актер Шон Пенн передал ему один из своих... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:11
2022-11-09T13:13
владимир зеленский
шон пенн
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после того, как американский актер Шон Пенн передал ему один из своих "Оскаров".Как отметил глава государства в своем Telegram-канале, статуэтка будет находиться на Украине до окончания боевых действий в качестве "символа веры в победу"."Она должна быть выдана в категории "лучший шут года", — пошутил e tam."Комик действительно играет роль своей жизни. Жаль, что таким образом он спонсирует смерти других", — сетует 🇵🇱."Он так долго трудился ради этой награды!" — саркастично пишет Slavicus."Хороший актер, ничего не скажешь. США знают, каких марионеток лучше использовать в своих "сюжетах", — отметил magmen.Это не первый визит Пенна в Киев с конца февраля: сообщалось о трех его поездках в столицу Украины и двух встречах с Зеленским.В начале сентября МИД официально запретил американскому актеру въезжать в Россию.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221109/ukraina-1830148277.html
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владимир зеленский, шон пенн, владимир путин, украина, киев, россия, оскар (премия), в мире
Владимир Зеленский, Шон Пенн, Владимир Путин, Украина, Киев, Россия, Оскар (премия), В мире
12:11 09.11.2022 (обновлено: 13:13 09.11.2022)
 
Поляки высмеяли врученный Зеленскому "Оскар"

Читатели Interia высмеяли Владимира Зеленского за подаренный ему "Оскар"

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeАктер Шон Пенн оставил свою статуэтку премии "Оскар" Владимиру Зеленскому
Актер Шон Пенн оставил свою статуэтку премии Оскар Владимиру Зеленскому - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Актер Шон Пенн оставил свою статуэтку премии "Оскар" Владимиру Зеленскому. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после того, как американский актер Шон Пенн передал ему один из своих "Оскаров".
Как отметил глава государства в своем Telegram-канале, статуэтка будет находиться на Украине до окончания боевых действий в качестве "символа веры в победу".

"Полностью заслуженная награда! Зеленский идеально играет роль, данную ему глобалистами. Вообще неудивительно. Вишенкой на торте будет, если Зеленский за эту статуэтку поблагодарит Сатану", — иронизирует NS.

"Она должна быть выдана в категории "лучший шут года", — пошутил e tam.
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"Комик действительно играет роль своей жизни. Жаль, что таким образом он спонсирует смерти других", — сетует 🇵🇱.
"Он так долго трудился ради этой награды!" — саркастично пишет Slavicus.
"Хороший актер, ничего не скажешь. США знают, каких марионеток лучше использовать в своих "сюжетах", — отметил magmen.

"Он играет роль своей жизни. Актер на посту. Есть вообще доказательства, что он сейчас в Киеве? Или он это все делает из студии в Лос-Анджелесе? Одно можно сказать точно: за этот "Оскар" украинцы должны его отблагодарить", — подытожил Czyli.

Это не первый визит Пенна в Киев с конца февраля: сообщалось о трех его поездках в столицу Украины и двух встречах с Зеленским.
В начале сентября МИД официально запретил американскому актеру въезжать в Россию.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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