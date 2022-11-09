https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830182490.html

Поляки высмеяли врученный Зеленскому "Оскар"

Поляки высмеяли врученный Зеленскому "Оскар" - РИА Новости, 09.11.2022

Поляки высмеяли врученный Зеленскому "Оскар"

Читатели польского издания Interia высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после того, как американский актер Шон Пенн передал ему один из своих... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:11

2022-11-09T12:11

2022-11-09T13:13

владимир зеленский

шон пенн

владимир путин

украина

киев

россия

оскар (премия)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830138961_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_aa7d81ecaac57df2e6aac9a3c2447246.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после того, как американский актер Шон Пенн передал ему один из своих "Оскаров".Как отметил глава государства в своем Telegram-канале, статуэтка будет находиться на Украине до окончания боевых действий в качестве "символа веры в победу"."Она должна быть выдана в категории "лучший шут года", — пошутил e tam."Комик действительно играет роль своей жизни. Жаль, что таким образом он спонсирует смерти других", — сетует 🇵🇱."Он так долго трудился ради этой награды!" — саркастично пишет Slavicus."Хороший актер, ничего не скажешь. США знают, каких марионеток лучше использовать в своих "сюжетах", — отметил magmen.Это не первый визит Пенна в Киев с конца февраля: сообщалось о трех его поездках в столицу Украины и двух встречах с Зеленским.В начале сентября МИД официально запретил американскому актеру въезжать в Россию.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221109/ukraina-1830148277.html

https://ria.ru/20221109/vengriya-1830162214.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, шон пенн, владимир путин, украина, киев, россия, оскар (премия), в мире