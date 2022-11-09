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"Людей не спросил": немцы обрушились на Зеленского из-за обращения к народу - РИА Новости, 09.11.2022
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"Людей не спросил": немцы обрушились на Зеленского из-за обращения к народу
"Людей не спросил": немцы обрушились на Зеленского из-за обращения к народу - РИА Новости, 09.11.2022
"Людей не спросил": немцы обрушились на Зеленского из-за обращения к народу
Читатели немецкой Die Welt раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за слова о продолжении боевых действий против России. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:55
2022-11-09T11:57
в мире
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.Читатели немецкой Die Welt раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за слова о продолжении боевых действий против России.В очередном видеообращении он заявил, что ВСУ "не отдают ни сантиметра" занятой территории.Многие комментаторы заметили, что слова Зеленского вряд ли отвечают интересам украинского народа."Что же, если Зеленский, великий, неутомимый боец, не хочет уступать ни сантиметра, переговоры можно перевести в миллиметровый диапазон", — сыронизировал Volker S."Мне очень жаль украинский народ и даже интересно, действительно ли он согласен с позицией Зеленского "ни сантиметра". Я желаю украинцам скорейшего мира, каким бы образом они к нему ни пришли", — высказалась cora S."Никто ни разу не спрашивал мнения украинского народа. Политика Зеленского окончательно разрушает эту страну. Но завтра Байден станет "хромой уткой". Тогда этот ужас скоро закончится", — считает Hari I.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221109/peregovory-1830105663.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, сша, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины
09:55 09.11.2022 (обновлено: 11:57 09.11.2022)
 
"Людей не спросил": немцы обрушились на Зеленского из-за обращения к народу

Читатели Die Welt отчитали Зеленского за отказ от переговоров в ущерб интересам украинцев

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.Читатели немецкой Die Welt раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за слова о продолжении боевых действий против России.
В очередном видеообращении он заявил, что ВСУ "не отдают ни сантиметра" занятой территории.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Многие комментаторы заметили, что слова Зеленского вряд ли отвечают интересам украинского народа.
"Он совершает свои ежевечерние молебны только для Запада. У его собственного народа нет электричества, поэтому украинцы не могут позволить себе смотреть такое удовольствие", — заметил Georg T.
"Что же, если Зеленский, великий, неутомимый боец, не хочет уступать ни сантиметра, переговоры можно перевести в миллиметровый диапазон", — сыронизировал Volker S.
"Мне очень жаль украинский народ и даже интересно, действительно ли он согласен с позицией Зеленского "ни сантиметра". Я желаю украинцам скорейшего мира, каким бы образом они к нему ни пришли", — высказалась cora S.
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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"Никто ни разу не спрашивал мнения украинского народа. Политика Зеленского окончательно разрушает эту страну. Но завтра Байден станет "хромой уткой". Тогда этот ужас скоро закончится", — считает Hari I.

"Выборы в США в сенат и палату представителей решат, будет ли Украина продолжать получать большое финансирование или нет!" — уверен Hartmut S.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 20:56Специальная военная операция на Украине
ЕС не выделит Украине обещанные в мае три миллиарда евро
 
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