09:55 09.11.2022 (обновлено: 11:57 09.11.2022)
"Людей не спросил": немцы обрушились на Зеленского из-за обращения к народу
Читатели Die Welt отчитали Зеленского за отказ от переговоров в ущерб интересам украинцев
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.Читатели немецкой Die Welt раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за слова о продолжении боевых действий против России.
В очередном видеообращении он заявил, что ВСУ "не отдают ни сантиметра" занятой территории.
Многие комментаторы заметили, что слова Зеленского вряд ли отвечают интересам украинского народа.
"Он совершает свои ежевечерние молебны только для Запада. У его собственного народа нет электричества, поэтому украинцы не могут позволить себе смотреть такое удовольствие", — заметил Georg T.
"Что же, если Зеленский, великий, неутомимый боец, не хочет уступать ни сантиметра, переговоры можно перевести в миллиметровый диапазон", — сыронизировал Volker S.
"Мне очень жаль украинский народ и даже интересно, действительно ли он согласен с позицией Зеленского "ни сантиметра". Я желаю украинцам скорейшего мира, каким бы образом они к нему ни пришли", — высказалась cora S.
"Никто ни разу не спрашивал мнения украинского народа. Политика Зеленского окончательно разрушает эту страну. Но завтра Байден станет "хромой уткой". Тогда этот ужас скоро закончится", — считает Hari I.
"Выборы в США в сенат и палату представителей решат, будет ли Украина продолжать получать большое финансирование или нет!" — уверен Hartmut S.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".