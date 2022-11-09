https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830143567.html

"Людей не спросил": немцы обрушились на Зеленского из-за обращения к народу

"Людей не спросил": немцы обрушились на Зеленского из-за обращения к народу - РИА Новости, 09.11.2022

"Людей не спросил": немцы обрушились на Зеленского из-за обращения к народу

Читатели немецкой Die Welt раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за слова о продолжении боевых действий против России. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:55

2022-11-09T09:55

2022-11-09T11:57

в мире

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.Читатели немецкой Die Welt раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за слова о продолжении боевых действий против России.В очередном видеообращении он заявил, что ВСУ "не отдают ни сантиметра" занятой территории.Многие комментаторы заметили, что слова Зеленского вряд ли отвечают интересам украинского народа."Что же, если Зеленский, великий, неутомимый боец, не хочет уступать ни сантиметра, переговоры можно перевести в миллиметровый диапазон", — сыронизировал Volker S."Мне очень жаль украинский народ и даже интересно, действительно ли он согласен с позицией Зеленского "ни сантиметра". Я желаю украинцам скорейшего мира, каким бы образом они к нему ни пришли", — высказалась cora S."Никто ни разу не спрашивал мнения украинского народа. Политика Зеленского окончательно разрушает эту страну. Но завтра Байден станет "хромой уткой". Тогда этот ужас скоро закончится", — считает Hari I.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221109/peregovory-1830105663.html

https://ria.ru/20221030/makeev-1827875524.html

https://ria.ru/20221108/pomosch-1830082217.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, сша, вооруженные силы украины