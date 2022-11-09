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В Приамурье выберут застройщиков "Дальневосточного квартала" - РИА Новости, 09.11.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221109/zastroyschiki-1830119692.html
В Приамурье выберут застройщиков "Дальневосточного квартала"
В Приамурье выберут застройщиков "Дальневосточного квартала" - РИА Новости, 09.11.2022
В Приамурье выберут застройщиков "Дальневосточного квартала"
Власти Приамурья смогут выбрать застройщиков для реализации программы "Дальневосточный квартал" в 2022 году, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T07:40
2022-11-09T11:39
экономика
жилье
василий орлов (губернатор)
владимир путин
юрий трутнев
россия
дальний восток
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Приамурья смогут выбрать застройщиков для реализации программы "Дальневосточный квартал" в 2022 году, сообщил губернатор Василий Орлов.Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, вводящий поправки, согласно которым с 15 ноября управляющая компания может проводить конкурсы на право заключения соглашения по строительству объектов капитального строительства на территории опережающего развития (ТОР). Поправки направлены на развитие программы "Дальневосточный квартал"."Президент подписал важный закон для всего Дальнего Востока. Благодаря этому выбрать застройщиков "Дальневосточного квартала" мы сможем до конца 2022 года, проведем первые конкурсы", - приводит слова Орлова правительство региона.Он отметил, что Амурская область - в числе пилотных регионов по реализации этого проекта. По планам амурский "Дальневосточный квартал" появится в микрорайоне Северный Благовещенска на 92 гектарах. На 45,2 гектара будет жилая застройка, 27 гектаров застройщик озеленит.В рамках новых поправок победители конкурсных отборов станут резидентами ТОР, смогут пользоваться всеми преференциями и рассчитывать на бюджетное финансирование объектов инфраструктуры. Ожидается, что это приведет к удешевлению квадратного метра жилья.Программа "Дальневосточный квартал" началась в 2021 году. Она разработана для поддержки проектов комплексной застройки в городах на Дальнем Востоке. В ее рамках планируется построить жилье для 80 тысяч человек, сообщал вице-премьер РФ – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
https://realty.ria.ru/20220912/stroitelstvo-1816156506.html
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экономика, жилье, василий орлов (губернатор), владимир путин, юрий трутнев, россия, дальний восток
Экономика, Жилье, Василий Орлов (губернатор), Владимир Путин, Юрий Трутнев, Россия, Дальний Восток, Амурская область
07:40 09.11.2022 (обновлено: 11:39 09.11.2022)
 
В Приамурье выберут застройщиков "Дальневосточного квартала"

Губернатор Орлов: в Приамурье выберут застройщиков для программы "Дальневосточный квартал"

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Приамурья смогут выбрать застройщиков для реализации программы "Дальневосточный квартал" в 2022 году, сообщил губернатор Василий Орлов.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, вводящий поправки, согласно которым с 15 ноября управляющая компания может проводить конкурсы на право заключения соглашения по строительству объектов капитального строительства на территории опережающего развития (ТОР). Поправки направлены на развитие программы "Дальневосточный квартал".
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 12:52
Жилье для 80 тысяч человек построят по программе "Дальневосточный квартал"
"Президент подписал важный закон для всего Дальнего Востока. Благодаря этому выбрать застройщиков "Дальневосточного квартала" мы сможем до конца 2022 года, проведем первые конкурсы", - приводит слова Орлова правительство региона.
Он отметил, что Амурская область - в числе пилотных регионов по реализации этого проекта. По планам амурский "Дальневосточный квартал" появится в микрорайоне Северный Благовещенска на 92 гектарах. На 45,2 гектара будет жилая застройка, 27 гектаров застройщик озеленит.
В рамках новых поправок победители конкурсных отборов станут резидентами ТОР, смогут пользоваться всеми преференциями и рассчитывать на бюджетное финансирование объектов инфраструктуры. Ожидается, что это приведет к удешевлению квадратного метра жилья.
Программа "Дальневосточный квартал" началась в 2021 году. Она разработана для поддержки проектов комплексной застройки в городах на Дальнем Востоке. В ее рамках планируется построить жилье для 80 тысяч человек, сообщал вице-премьер РФ – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 09:45
Кабмин расширил границы ТОР для "Дальневосточного квартала" на Сахалине
 
Амурская областьЭкономикаЖильеВасилий Орлов (губернатор)Владимир ПутинЮрий ТрутневРоссияДальний Восток
 
 
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