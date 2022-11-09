https://ria.ru/20221109/zastroyschiki-1830119692.html

В Приамурье выберут застройщиков "Дальневосточного квартала"

В Приамурье выберут застройщиков "Дальневосточного квартала" - РИА Новости, 09.11.2022

В Приамурье выберут застройщиков "Дальневосточного квартала"

Власти Приамурья смогут выбрать застройщиков для реализации программы "Дальневосточный квартал" в 2022 году, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T07:40

2022-11-09T07:40

2022-11-09T11:39

экономика

жилье

василий орлов (губернатор)

владимир путин

юрий трутнев

россия

дальний восток

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b69af8b0041390ac9e763442feb185f.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Приамурья смогут выбрать застройщиков для реализации программы "Дальневосточный квартал" в 2022 году, сообщил губернатор Василий Орлов.Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, вводящий поправки, согласно которым с 15 ноября управляющая компания может проводить конкурсы на право заключения соглашения по строительству объектов капитального строительства на территории опережающего развития (ТОР). Поправки направлены на развитие программы "Дальневосточный квартал"."Президент подписал важный закон для всего Дальнего Востока. Благодаря этому выбрать застройщиков "Дальневосточного квартала" мы сможем до конца 2022 года, проведем первые конкурсы", - приводит слова Орлова правительство региона.Он отметил, что Амурская область - в числе пилотных регионов по реализации этого проекта. По планам амурский "Дальневосточный квартал" появится в микрорайоне Северный Благовещенска на 92 гектарах. На 45,2 гектара будет жилая застройка, 27 гектаров застройщик озеленит.В рамках новых поправок победители конкурсных отборов станут резидентами ТОР, смогут пользоваться всеми преференциями и рассчитывать на бюджетное финансирование объектов инфраструктуры. Ожидается, что это приведет к удешевлению квадратного метра жилья.Программа "Дальневосточный квартал" началась в 2021 году. Она разработана для поддержки проектов комплексной застройки в городах на Дальнем Востоке. В ее рамках планируется построить жилье для 80 тысяч человек, сообщал вице-премьер РФ – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

https://realty.ria.ru/20220912/stroitelstvo-1816156506.html

https://realty.ria.ru/20220616/sakhalin-1795652273.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жилье, василий орлов (губернатор), владимир путин, юрий трутнев, россия, дальний восток