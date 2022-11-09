https://ria.ru/20221109/zakon-1830253657.html

Дума приняла закон о включении в гражданский оборот юрлиц из новых регионов

Дума приняла закон о включении в гражданский оборот юрлиц из новых регионов - РИА Новости, 09.11.2022

Дума приняла закон о включении в гражданский оборот юрлиц из новых регионов

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем чтениях закон о включении в гражданский оборот юридических лиц и индивидуальных... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:27

2022-11-09T15:27

2022-11-09T15:27

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херсонская область

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госдума рф

экономика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем чтениях закон о включении в гражданский оборот юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от новых российских регионов."Законопроектом предложены правила по включению в российский гражданский оборот юридических лиц, действующих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию новых субъектов", - отмечается в пояснительных материалах.В документе указывается, что до 31 декабря 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вносятся сведения о наименовании, адресе и руководителе тех юрлиц, сведения о которых содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Юрлица в ДНР и ЛНР могут обратиться в регистрирующий орган с заявлением о внесении сведений о них в ЕГРЮЛ до 30 июня 2023 года, а находящиеся на территориях Запорожской и Херсонской областей - до 31 декабря 2023 года, уточняется там. Если сроки для подачи сведений истекли, "их деятельность на территории РФ запрещается".Законопроектом предлагается также урегулировать порядок ведения предпринимательской деятельности для физлиц. Для продолжения предпринимательской деятельности после 30 июня 2023 года такие лица должны будут зарегистрироваться в качестве ИП в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20221003/vybory-1821192282.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/prokuratura-1829772424.html

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, госдума рф, экономика