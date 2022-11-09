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Дума приняла закон о включении в гражданский оборот юрлиц из новых регионов - РИА Новости, 09.11.2022
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Дума приняла закон о включении в гражданский оборот юрлиц из новых регионов
Дума приняла закон о включении в гражданский оборот юрлиц из новых регионов - РИА Новости, 09.11.2022
Дума приняла закон о включении в гражданский оборот юрлиц из новых регионов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем чтениях закон о включении в гражданский оборот юридических лиц и индивидуальных... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:27
2022-11-09T15:27
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем чтениях закон о включении в гражданский оборот юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от новых российских регионов."Законопроектом предложены правила по включению в российский гражданский оборот юридических лиц, действующих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию новых субъектов", - отмечается в пояснительных материалах.В документе указывается, что до 31 декабря 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вносятся сведения о наименовании, адресе и руководителе тех юрлиц, сведения о которых содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Юрлица в ДНР и ЛНР могут обратиться в регистрирующий орган с заявлением о внесении сведений о них в ЕГРЮЛ до 30 июня 2023 года, а находящиеся на территориях Запорожской и Херсонской областей - до 31 декабря 2023 года, уточняется там. Если сроки для подачи сведений истекли, "их деятельность на территории РФ запрещается".Законопроектом предлагается также урегулировать порядок ведения предпринимательской деятельности для физлиц. Для продолжения предпринимательской деятельности после 30 июня 2023 года такие лица должны будут зарегистрироваться в качестве ИП в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20221003/vybory-1821192282.html
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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, госдума рф, экономика
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Экономика
15:27 09.11.2022
 
Дума приняла закон о включении в гражданский оборот юрлиц из новых регионов

Дума включила в гражданский оборот юрлиц и предпринимателей из новых регионов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем чтениях закон о включении в гражданский оборот юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от новых российских регионов.
"Законопроектом предложены правила по включению в российский гражданский оборот юридических лиц, действующих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию новых субъектов", - отмечается в пояснительных материалах.
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В документе указывается, что до 31 декабря 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вносятся сведения о наименовании, адресе и руководителе тех юрлиц, сведения о которых содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Предложенный порядок позволит оперативно и без финансовых затрат осуществить включение указанных юридических лиц (организаций) в правовую систему и юрисдикцию РФ", - добавляют авторы.
Юрлица в ДНР и ЛНР могут обратиться в регистрирующий орган с заявлением о внесении сведений о них в ЕГРЮЛ до 30 июня 2023 года, а находящиеся на территориях Запорожской и Херсонской областей - до 31 декабря 2023 года, уточняется там. Если сроки для подачи сведений истекли, "их деятельность на территории РФ запрещается".
Законопроектом предлагается также урегулировать порядок ведения предпринимательской деятельности для физлиц. Для продолжения предпринимательской деятельности после 30 июня 2023 года такие лица должны будут зарегистрироваться в качестве ИП в установленном законом порядке.
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