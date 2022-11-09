https://ria.ru/20221109/zakazy-1830233914.html
Китайский авиапроизводитель COMAC получил 300 заказов на самолет C919
Китайский авиапроизводитель COMAC получил 300 заказов на самолет C919 - РИА Новости, 09.11.2022
Китайский авиапроизводитель COMAC получил 300 заказов на самолет C919
Китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) заявила, что получила 300 новых заказов на реактивный самолет C919 на 14-й Китайской международной... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:03
2022-11-09T15:03
2022-11-09T15:03
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МОСКВА, 9 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) заявила, что получила 300 новых заказов на реактивный самолет C919 на 14-й Китайской международной авиационно-космической выставке Airshow China.Новые заказы на первый китайский большой лайнер собственной разработки поступили от семи внутренних лизинговых компаний, сообщила COMAC.C919 принял участие в демонстрационном полете на авиасалоне Airshow China, который проходит в Чжухае (провинция Гуандун).В конце сентября C919 получил сертификат Управления гражданской авиации Китая, что стало важным шагом на пути к выходу самолёта на рынок.Кроме того, на выставке получено 30 новых заказов на китайский региональный пассажирский авиалайнер ARJ21.
https://ria.ru/20221108/vystavka-1829910488.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуандун, китай, технологии
Россия-Китай: Главное, Гуандун, Китай, Технологии