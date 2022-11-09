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Китайский авиапроизводитель COMAC получил 300 заказов на самолет C919 - РИА Новости, 09.11.2022
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Китайский авиапроизводитель COMAC получил 300 заказов на самолет C919
Китайский авиапроизводитель COMAC получил 300 заказов на самолет C919 - РИА Новости, 09.11.2022
Китайский авиапроизводитель COMAC получил 300 заказов на самолет C919
Китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) заявила, что получила 300 новых заказов на реактивный самолет C919 на 14-й Китайской международной... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:03
2022-11-09T15:03
россия-китай: главное
гуандун
китай
технологии
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МОСКВА, 9 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) заявила, что получила 300 новых заказов на реактивный самолет C919 на 14-й Китайской международной авиационно-космической выставке Airshow China.Новые заказы на первый китайский большой лайнер собственной разработки поступили от семи внутренних лизинговых компаний, сообщила COMAC.C919 принял участие в демонстрационном полете на авиасалоне Airshow China, который проходит в Чжухае (провинция Гуандун).В конце сентября C919 получил сертификат Управления гражданской авиации Китая, что стало важным шагом на пути к выходу самолёта на рынок.Кроме того, на выставке получено 30 новых заказов на китайский региональный пассажирский авиалайнер ARJ21.
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гуандун, китай, технологии
Россия-Китай: Главное, Гуандун, Китай, Технологии
15:03 09.11.2022
 

Китайский авиапроизводитель COMAC получил 300 заказов на самолет C919

© AFP 2022 / CNSСамолет C919 китайской корпорации коммерческих самолетов на выставке Airshow China 2022 в Чжухае, провинция Гуандун
Самолет C919 китайской корпорации коммерческих самолетов на выставке Airshow China 2022 в Чжухае, провинция Гуандун - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / CNS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) заявила, что получила 300 новых заказов на реактивный самолет C919 на 14-й Китайской международной авиационно-космической выставке Airshow China.
Новые заказы на первый китайский большой лайнер собственной разработки поступили от семи внутренних лизинговых компаний, сообщила COMAC.
C919 принял участие в демонстрационном полете на авиасалоне Airshow China, который проходит в Чжухае (провинция Гуандун).
В конце сентября C919 получил сертификат Управления гражданской авиации Китая, что стало важным шагом на пути к выходу самолёта на рынок.
Кроме того, на выставке получено 30 новых заказов на китайский региональный пассажирский авиалайнер ARJ21.
Пилотажная группа выступает на Airshow China 2022 в Чжухае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 12:19Россия-Китай: Главное
Авиационно-космическая выставка Airshow China 2022 открылась в на юге КНР
 
Россия-Китай: ГлавноеГуандунКитайТехнологии
 
 
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