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ВСУ могут предпринять попытку захвата ЗАЭС в ближайшее время, заявил Рогов - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/zaes-1830375586.html
ВСУ могут предпринять попытку захвата ЗАЭС в ближайшее время, заявил Рогов
ВСУ могут предпринять попытку захвата ЗАЭС в ближайшее время, заявил Рогов - РИА Новости, 09.11.2022
ВСУ могут предпринять попытку захвата ЗАЭС в ближайшее время, заявил Рогов
Украинские войска могут скоро попытаться захватить Запорожскую АЭС, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:18
2022-11-09T23:41
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
в мире
бердянск
украина
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские войска могут скоро попытаться захватить Запорожскую АЭС, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала "Звезда".Он уточнил, что более 450 бойцов сил специальных операций ВСУ в последнее время тренировались в районе села Вольноандреевка, недавно к ним присоединились еще около 300 человек. По его словам, эти военнослужащие отрабатывают форсирование Днепра, а также захват плацдарма и крупных объектов техногенного происхождения. Он уточнил со ссылкой на разведданные, что украинские военные также намерены "зайти клином" в группировку российских Вооруженных сил в Запорожской области и дойти до Бердянска, отрезав им сухопутный коридор в Крым. По его словам, этот сценарий вместе с нападением на ЗАЭС в приоритете у Киева и в ближайшее время ВСУ могут попытаться его реализовать.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221109/zaes-1830124021.html
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владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины, в мире, бердянск, украина, россия, владимир путин, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, В мире, Бердянск, Украина, Россия, Владимир Путин, Энергодар
23:18 09.11.2022 (обновлено: 23:41 09.11.2022)
 
ВСУ могут предпринять попытку захвата ЗАЭС в ближайшее время, заявил Рогов

Рогов допустил, что ВСУ могут предпринять попытку захвата ЗАЭС в ближайшее время

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские войска могут скоро попытаться захватить Запорожскую АЭС, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала "Звезда".
Он уточнил, что более 450 бойцов сил специальных операций ВСУ в последнее время тренировались в районе села Вольноандреевка, недавно к ним присоединились еще около 300 человек. По его словам, эти военнослужащие отрабатывают форсирование Днепра, а также захват плацдарма и крупных объектов техногенного происхождения.
"Уже как минимум 700 человек, которых мы видим, подготовлены именно к штурму и захвату атомной станции. Плюс добавим сюда бронекатера, группировку в несколько десятков тысяч человек, которая находится на линии боевого соприкосновения", — сказал Рогов.
Он уточнил со ссылкой на разведданные, что украинские военные также намерены "зайти клином" в группировку российских Вооруженных сил в Запорожской области и дойти до Бердянска, отрезав им сухопутный коридор в Крым. По его словам, этот сценарий вместе с нападением на ЗАЭС в приоритете у Киева и в ближайшее время ВСУ могут попытаться его реализовать.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныВ миреБердянскУкраинаРоссияВладимир ПутинЭнергодар
 
 
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