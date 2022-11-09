https://ria.ru/20221109/zaes-1830375586.html

ВСУ могут предпринять попытку захвата ЗАЭС в ближайшее время, заявил Рогов

ВСУ могут предпринять попытку захвата ЗАЭС в ближайшее время, заявил Рогов - РИА Новости, 09.11.2022

ВСУ могут предпринять попытку захвата ЗАЭС в ближайшее время, заявил Рогов

Украинские войска могут скоро попытаться захватить Запорожскую АЭС, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T23:18

2022-11-09T23:18

2022-11-09T23:41

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

запорожская аэс

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские войска могут скоро попытаться захватить Запорожскую АЭС, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала "Звезда".Он уточнил, что более 450 бойцов сил специальных операций ВСУ в последнее время тренировались в районе села Вольноандреевка, недавно к ним присоединились еще около 300 человек. По его словам, эти военнослужащие отрабатывают форсирование Днепра, а также захват плацдарма и крупных объектов техногенного происхождения. Он уточнил со ссылкой на разведданные, что украинские военные также намерены "зайти клином" в группировку российских Вооруженных сил в Запорожской области и дойти до Бердянска, отрезав им сухопутный коридор в Крым. По его словам, этот сценарий вместе с нападением на ЗАЭС в приоритете у Киева и в ближайшее время ВСУ могут попытаться его реализовать.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221109/zaes-1830124021.html

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