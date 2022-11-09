https://ria.ru/20221109/youtube-1830332203.html
YouTube удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос"
YouTube удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос" - РИА Новости, 09.11.2022
YouTube удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос"
Видеохостинг YouTube 7 ноября уже во второй раз удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос", руководство планирует открыть третий канал, сообщил РИА РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:56
2022-11-09T18:56
2022-11-09T18:56
технологии
россия
белоруссия
союзное государство
youtube
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Видеохостинг YouTube 7 ноября уже во второй раз удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос", руководство планирует открыть третий канал, сообщил РИА Новости председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович."Первый канал "БелРос" YouTube заблокировал в апреле этого года из-за ярко выраженной политической повестки. После этого в мае мы открыли новый канал. Вечером 7 ноября его удалили без всяких предупреждений. Мы попытались подать апелляцию, но YouTube отказал, ничего не объяснив. Они пишут: "За нарушение правил сообщества", но в чем конкретно это выражается, так и не сказали", - заявил он.По мнению Ефимовича, канал "БелРос" могли заблокировать из-за "политической повестки".Ефимович отметил, что руководство телеканала планирует обратиться в Роскомнадзор с просьбой "разрешить эту ситуацию (блокировку - ред.) по российским законам", потому что действие YouTube "явно нарушает российское законодательство"."Эта ситуация (блокировка канала - ред.) как раз свидетельствует, что нас замечают, во многом есть эффективность нашей работы. Свобода слова на Западе, о которой нам много говорили, на сегодняшний день демонстрирует антисвободу и полную нетерпимость к точке зрения и позиции, которые не совпадают с коллективным Западом", - подчеркнул Ефимович."Мы откроем третий канал или еще что-нибудь придумаем, но мы считаем, что мы правы и будем продолжать работу", - заключил он.На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК.На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканала RT, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.
https://ria.ru/20221030/youtube-1827908270.html
https://ria.ru/20221107/blokirovka-1829553429.html
https://ria.ru/20221031/google-1828126632.html
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технологии, россия, белоруссия, союзное государство, youtube
Технологии, Россия, Белоруссия, Союзное государство, YouTube
YouTube удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос"
Председатель Ефимович: YouTube удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос"
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Видеохостинг YouTube 7 ноября уже во второй раз удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос", руководство планирует открыть третий канал, сообщил РИА Новости председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович.
"Первый канал "БелРос" YouTube заблокировал в апреле этого года из-за ярко выраженной политической повестки. После этого в мае мы открыли новый канал. Вечером 7 ноября его удалили без всяких предупреждений. Мы попытались подать апелляцию, но YouTube отказал, ничего не объяснив. Они пишут: "За нарушение правил сообщества", но в чем конкретно это выражается, так и не сказали", - заявил он.
По мнению Ефимовича, канал "БелРос" могли заблокировать из-за "политической повестки".
"У нас очень острая политическая повестка - это украинская тема, освещение спецоперации. Я уверен на 100%, что это (блокировка - ред.) ответная реакция", - сказал он.
Ефимович отметил, что руководство телеканала планирует обратиться в Роскомнадзор с просьбой "разрешить эту ситуацию (блокировку - ред.) по российским законам", потому что действие YouTube "явно нарушает российское законодательство".
"Эта ситуация (блокировка канала - ред.) как раз свидетельствует, что нас замечают, во многом есть эффективность нашей работы. Свобода слова на Западе, о которой нам много говорили, на сегодняшний день демонстрирует антисвободу и полную нетерпимость к точке зрения и позиции, которые не совпадают с коллективным Западом", - подчеркнул Ефимович.
"Мы откроем третий канал или еще что-нибудь придумаем, но мы считаем, что мы правы и будем продолжать работу", - заключил он.
На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ
и РБК
.
На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России
, ВГТРК
, "Москва медиа
", телеканала RT, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа
", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.