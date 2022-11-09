https://ria.ru/20221109/youtube-1830332203.html

YouTube удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос"

YouTube удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос" - РИА Новости, 09.11.2022

YouTube удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос"

Видеохостинг YouTube 7 ноября уже во второй раз удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос", руководство планирует открыть третий канал, сообщил РИА РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:56

2022-11-09T18:56

2022-11-09T18:56

технологии

россия

белоруссия

союзное государство

youtube

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Видеохостинг YouTube 7 ноября уже во второй раз удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос", руководство планирует открыть третий канал, сообщил РИА Новости председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович."Первый канал "БелРос" YouTube заблокировал в апреле этого года из-за ярко выраженной политической повестки. После этого в мае мы открыли новый канал. Вечером 7 ноября его удалили без всяких предупреждений. Мы попытались подать апелляцию, но YouTube отказал, ничего не объяснив. Они пишут: "За нарушение правил сообщества", но в чем конкретно это выражается, так и не сказали", - заявил он.По мнению Ефимовича, канал "БелРос" могли заблокировать из-за "политической повестки".Ефимович отметил, что руководство телеканала планирует обратиться в Роскомнадзор с просьбой "разрешить эту ситуацию (блокировку - ред.) по российским законам", потому что действие YouTube "явно нарушает российское законодательство"."Эта ситуация (блокировка канала - ред.) как раз свидетельствует, что нас замечают, во многом есть эффективность нашей работы. Свобода слова на Западе, о которой нам много говорили, на сегодняшний день демонстрирует антисвободу и полную нетерпимость к точке зрения и позиции, которые не совпадают с коллективным Западом", - подчеркнул Ефимович."Мы откроем третий канал или еще что-нибудь придумаем, но мы считаем, что мы правы и будем продолжать работу", - заключил он.На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК.На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканала RT, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.

https://ria.ru/20221030/youtube-1827908270.html

https://ria.ru/20221107/blokirovka-1829553429.html

https://ria.ru/20221031/google-1828126632.html

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технологии, россия, белоруссия, союзное государство, youtube