https://ria.ru/20221109/yazyk-1830339744.html

Основы госполитики предполагают защиту русского языка

Основы госполитики предполагают защиту русского языка - РИА Новости, 09.11.2022

Основы госполитики предполагают защиту русского языка

Основы госполитики по сохранению традиционных ценностей предполагают защиту русского языка и противодействие излишнему использованию иностранных слов, следует... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:13

2022-11-09T19:13

2022-11-09T19:13

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Основы госполитики по сохранению традиционных ценностей предполагают защиту русского языка и противодействие излишнему использованию иностранных слов, следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Защита и поддержка русского языка как языка государствообразующего народа, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение использования нецензурной лексики), противодействие излишнему использованию иностранной лексики", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20221101/russkiy-1828355116.html

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общество, владимир путин, россия