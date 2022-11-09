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Основы госполитики предполагают защиту русского языка - РИА Новости, 09.11.2022
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Основы госполитики предполагают защиту русского языка
Основы госполитики предполагают защиту русского языка - РИА Новости, 09.11.2022
Основы госполитики предполагают защиту русского языка
Основы госполитики по сохранению традиционных ценностей предполагают защиту русского языка и противодействие излишнему использованию иностранных слов, следует... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:13
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общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Основы госполитики по сохранению традиционных ценностей предполагают защиту русского языка и противодействие излишнему использованию иностранных слов, следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Защита и поддержка русского языка как языка государствообразующего народа, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение использования нецензурной лексики), противодействие излишнему использованию иностранной лексики", - сообщается в документе.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
19:13 09.11.2022
 
Основы госполитики предполагают защиту русского языка

Основы госполитики по сохранению традиционных ценностей предполагают защиту русского языка

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкАзбука
Азбука - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Основы госполитики по сохранению традиционных ценностей предполагают защиту русского языка и противодействие излишнему использованию иностранных слов, следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Защита и поддержка русского языка как языка государствообразующего народа, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение использования нецензурной лексики), противодействие излишнему использованию иностранной лексики", - сообщается в документе.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 11:55
Слуцкий считает, что русский язык исчезает быстрее всех в мире
 
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