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В Нидерландах подорожали яйца из-за высокой инфляции и птичьего гриппа
В Нидерландах подорожали яйца из-за высокой инфляции и птичьего гриппа - РИА Новости, 09.11.2022
В Нидерландах подорожали яйца из-за высокой инфляции и птичьего гриппа
Высокая инфляция и последствия птичьего гриппа в Нидерландах привели к подорожанию яиц, сообщает портал Dutch News со ссылкой на данные исследовательской группы РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:44
2022-11-09T20:44
2022-11-09T20:44
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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Высокая инфляция и последствия птичьего гриппа в Нидерландах привели к подорожанию яиц, сообщает портал Dutch News со ссылкой на данные исследовательской группы GFK.Отмечается, что яйца в Нидерландах сейчас стоят дороже на 12-20%, чем в прошлом году. Стоимость зерна, а также цена на энергоносители значительно выросли из-за конфликта на Украине.Кроме того, к подорожанию яиц привели последствия, вызванные птичьим гриппом. Так, из-за эпидемии вируса в Нидерландах было уничтожено порядка 6 млн цыплят.Ранее Центральное статистическое бюро страны (CBS) сообщило, что годовая инфляция в Нидерландах по итогам октября составила 16,8%. Уровень цен на товары и услуги остается высоким из-за резкого роста цен на газ и энергоносители.Как сообщали голландские СМИ, около 20 пекарен в Нидерландах вынуждены были закрыться из-за резкого роста инфляции, вызванной энергетическим кризисом. Затраты пекарен увеличились на 80%.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
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нидерланды, экономика, в мире
Нидерланды, Экономика, В мире
В Нидерландах подорожали яйца из-за высокой инфляции и птичьего гриппа
Dutch News: в Нидерландах подорожали яйца из-за инфляции и последствий птичьего гриппа