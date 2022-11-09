Рейтинг@Mail.ru
Короля Карла III забросали яйцами - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/yaytsa-1830250953.html
Короля Карла III забросали яйцами
Короля Карла III забросали яйцами - РИА Новости, 09.11.2022
Короля Карла III забросали яйцами
В Йорке британец кинул яйца в короля Великобритании Карла III, сообщил GB News. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:16
2022-11-09T19:18
в мире
карл iii
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830247577_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_f750e6fdd016105ac966e929e5677cd6.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Йорке британец кинул яйца в короля Великобритании Карла III, сообщил GB News.Мужчину задержали после происшествия.Как уточняется, королевская чета прибыла в этот район на церемонию открытия первой скульптуры королевы Елизаветы II. Автор монумента Ричард Боссонс закончил работу над ней за месяц до смерти монарха.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830247577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23cec57d1907c0ea18f78bdc110a0cc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, карл iii, великобритания
В мире, Карл III, Великобритания
15:16 09.11.2022 (обновлено: 19:18 09.11.2022)
 
Короля Карла III забросали яйцами

GB News: в Йорке короля Великобритании Карла III и его жену закидали яйцами

© AFP 2022 / James Glossop/PoolБританский король Карл III во время посещения Йорка
Британский король Карл III во время посещения Йорка - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / James Glossop/Pool
Британский король Карл III во время посещения Йорка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Йорке британец кинул яйца в короля Великобритании Карла III, сообщил GB News.
"В короля Карла III и королеву-консорта Камиллу бросили яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар в Йорке", — передал телеканал.
Мужчину задержали после происшествия.
Как уточняется, королевская чета прибыла в этот район на церемонию открытия первой скульптуры королевы Елизаветы II. Автор монумента Ричард Боссонс закончил работу над ней за месяц до смерти монарха.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
 
В миреКарл IIIВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала