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Короля Карла III забросали яйцами

Короля Карла III забросали яйцами - РИА Новости, 09.11.2022

Короля Карла III забросали яйцами

В Йорке британец кинул яйца в короля Великобритании Карла III, сообщил GB News. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:16

2022-11-09T15:16

2022-11-09T19:18

в мире

карл iii

великобритания

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Йорке британец кинул яйца в короля Великобритании Карла III, сообщил GB News.Мужчину задержали после происшествия.Как уточняется, королевская чета прибыла в этот район на церемонию открытия первой скульптуры королевы Елизаветы II. Автор монумента Ричард Боссонс закончил работу над ней за месяц до смерти монарха.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, карл iii, великобритания