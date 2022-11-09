https://ria.ru/20221109/yaytsa-1830250953.html
Короля Карла III забросали яйцами
Короля Карла III забросали яйцами - РИА Новости, 09.11.2022
Короля Карла III забросали яйцами
В Йорке британец кинул яйца в короля Великобритании Карла III, сообщил GB News. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:16
2022-11-09T15:16
2022-11-09T19:18
в мире
карл iii
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830247577_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_f750e6fdd016105ac966e929e5677cd6.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Йорке британец кинул яйца в короля Великобритании Карла III, сообщил GB News.Мужчину задержали после происшествия.Как уточняется, королевская чета прибыла в этот район на церемонию открытия первой скульптуры королевы Елизаветы II. Автор монумента Ричард Боссонс закончил работу над ней за месяц до смерти монарха.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830247577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23cec57d1907c0ea18f78bdc110a0cc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карл iii, великобритания
В мире, Карл III, Великобритания
15:16 09.11.2022 (обновлено: 19:18 09.11.2022)
Короля Карла III забросали яйцами
GB News: в Йорке короля Великобритании Карла III и его жену закидали яйцами