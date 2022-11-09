https://ria.ru/20221109/yappy-1830150818.html

YAPPY зафиксировала утечку неактуальных дампов данных пользователей

YAPPY зафиксировала утечку неактуальных дампов данных пользователей - РИА Новости, 09.11.2022

YAPPY зафиксировала утечку неактуальных дампов данных пользователей

Приложение для публикации вертикальных видео Yappy фиксирует попытки хакерских атак, в открытом доступе оказались неактуальная техническая информация (дампы) по РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:25

2022-11-09T10:25

2022-11-09T10:39

технологии

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Приложение для публикации вертикальных видео Yappy фиксирует попытки хакерских атак, в открытом доступе оказались неактуальная техническая информация (дампы) по обезличенным пользовательским данным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В ходе плановых проверок служба безопасности приложения регулярно фиксирует попытки хакерских атак. Сейчас в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Yappy не собирает с пользователей фамилии, даты рождения и другие составляющие персональных данных."Никакая утечка не могла бы привести к риску их бесконтрольного распространения. Система киберзащиты платформы постоянно усиливается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221101/vzlom-1828420857.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия