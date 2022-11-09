https://ria.ru/20221109/yappy-1830150818.html
YAPPY зафиксировала утечку неактуальных дампов данных пользователей
YAPPY зафиксировала утечку неактуальных дампов данных пользователей - РИА Новости, 09.11.2022
YAPPY зафиксировала утечку неактуальных дампов данных пользователей
Приложение для публикации вертикальных видео Yappy фиксирует попытки хакерских атак, в открытом доступе оказались неактуальная техническая информация (дампы) по РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:25
2022-11-09T10:25
2022-11-09T10:39
технологии
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Приложение для публикации вертикальных видео Yappy фиксирует попытки хакерских атак, в открытом доступе оказались неактуальная техническая информация (дампы) по обезличенным пользовательским данным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В ходе плановых проверок служба безопасности приложения регулярно фиксирует попытки хакерских атак. Сейчас в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Yappy не собирает с пользователей фамилии, даты рождения и другие составляющие персональных данных."Никакая утечка не могла бы привести к риску их бесконтрольного распространения. Система киберзащиты платформы постоянно усиливается", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
10:25 09.11.2022 (обновлено: 10:39 09.11.2022)
YAPPY зафиксировала утечку неактуальных дампов данных пользователей
YAPPY зафиксировала утечку неактуальных дампов данных пользователей из-за хакерских атак
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Приложение для публикации вертикальных видео Yappy фиксирует попытки хакерских атак, в открытом доступе оказались неактуальная техническая информация (дампы) по обезличенным пользовательским данным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В ходе плановых проверок служба безопасности приложения регулярно фиксирует попытки хакерских атак. Сейчас в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Yappy
не собирает с пользователей фамилии, даты рождения и другие составляющие персональных данных.
"Никакая утечка не могла бы привести к риску их бесконтрольного распространения. Система киберзащиты платформы постоянно усиливается", - говорится в сообщении.