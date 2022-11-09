https://ria.ru/20221109/wwf-1830029271.html

Экологи назвали самые популярные у туристов направления в России

Экологи назвали самые популярные у туристов направления в России - РИА Новости, 09.11.2022

Экологи назвали самые популярные у туристов направления в России

Интерес туристов к ценным природным территориям России многократно вырос за последние пять лет, сообщает пресс-служба WWF России. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T06:03

2022-11-09T06:03

2022-11-09T06:03

туризм

туризм

новости - туризм

дмитрий горшков

байкал

командорские острова

всемирный фонд дикой природы

яндекс

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Интерес туристов к ценным природным территориям России многократно вырос за последние пять лет, сообщает пресс-служба WWF России.Аналитики Яндекса по просьбе Всемирного фонда дикой природы рассмотрели пять популярных у путешественников и в то же время ценных с точки зрения биоразнообразия направлений: Алтай, Байкал, Командорские острова, плато Путорана и Шантарские острова. Команда посчитала изменение доли летних туристических запросов (с уточнениями "тур"‎, "поход"‎, "экскурсия"‎) по этим направлениям с 2017 по 2022 годы.Так, за это время туристический интерес к Шантарским островам увеличился в 5,5 раза, к Плато Путорана – в четыре, к Командорским островам и Алтаю – в три раза, а к Байкалу – в 2,5.Эксперты считают, что это стать угрозой для диких животных и растений, которые там обитают. "Внутренний туризм развивается очень активно, мы видим настоящий бум на Кавказе и в Мурманской области. Сейчас, благодаря данным Яндекса, стали понятны масштабы роста интереса и по другим регионам, богатым природой, – говорит директор Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков. – Когда дело касается диких территорий, обилие “гостей” может стать угрозой для экосистем, но при ответственном подходе эту угрозу можно снизить или свести к нулю".В WWF уточнили, что была разработана концепция креативного сопровождения акции Всемирного фонда дикой природы День эколога 2022. По словам Дмитрия Горшкова, экотуризм поможет не только сохранить природу, но и позволит индустрии путешествий развиваться – ведь если, например, исчезнут киты, иссякнет и поток тех, кто приезжал на них посмотреть‎. Он напоминает, что в августе 2022 года первый российский туроператор, работающий на Шантарах, принял разработанные Фондом правила наблюдения за краснокнижными гренландскими китами.

https://ria.ru/20221026/kity-1826928350.html

байкал

командорские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, дмитрий горшков, байкал, командорские острова, всемирный фонд дикой природы, яндекс, туристы, горный алтай