https://ria.ru/20221109/vygul-1830350757.html

Новые правила выгула собак введут в Подмосковье

Новые правила выгула собак введут в Подмосковье - РИА Новости, 09.11.2022

Новые правила выгула собак введут в Подмосковье

В Подмосковье разработали новый законопроект "О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Московской области". Он вступит в силу РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:51

2022-11-09T19:51

2022-11-09T19:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Подмосковье разработали новый законопроект "О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Московской области". Он вступит в силу в марте 2023 года. Об этом сообщил телеканал "360".На данный момент закон уже прошел первое и второе чтения, а 15 ноября состоится дополнительное общественное слушание. Вступить в силу закон должен в марте будущего года.Нововведения коснутся правил выгула собак, регистрации животных и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Согласно новому закону, хозяевам питомцев необходимо следить за тем, чтобы животные не повредили чужое имущество и не нанесли вред здоровью человека.Кроме того, в регионе запретили выгул собак без присмотра. В общественных местах необходимо будет выгуливать животное в наморднике и на поводке. С собакой нельзя будет находиться на территориях детских площадок, школьных, дошкольных и общеобразовательных организаций.Хозяевам запретят оставлять собак на общественных территориях и допускать загрязнение, повреждение, уничтожение животными местного благоустройства. Также обязательным условием выгула станет уборка экскрементов за собакой.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)