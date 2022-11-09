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Новые правила выгула собак введут в Подмосковье
Новые правила выгула собак введут в Подмосковье - РИА Новости, 09.11.2022
Новые правила выгула собак введут в Подмосковье
В Подмосковье разработали новый законопроект "О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Московской области". Он вступит в силу РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:51
2022-11-09T19:51
2022-11-09T19:51
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Подмосковье разработали новый законопроект "О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Московской области". Он вступит в силу в марте 2023 года. Об этом сообщил телеканал "360".На данный момент закон уже прошел первое и второе чтения, а 15 ноября состоится дополнительное общественное слушание. Вступить в силу закон должен в марте будущего года.Нововведения коснутся правил выгула собак, регистрации животных и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Согласно новому закону, хозяевам питомцев необходимо следить за тем, чтобы животные не повредили чужое имущество и не нанесли вред здоровью человека.Кроме того, в регионе запретили выгул собак без присмотра. В общественных местах необходимо будет выгуливать животное в наморднике и на поводке. С собакой нельзя будет находиться на территориях детских площадок, школьных, дошкольных и общеобразовательных организаций.Хозяевам запретят оставлять собак на общественных территориях и допускать загрязнение, повреждение, уничтожение животными местного благоустройства. Также обязательным условием выгула станет уборка экскрементов за собакой.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
В Подмосковье разработали новый законопроект "О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными в Московской области". Он вступит в силу в марте 2023 года. Об этом сообщил телеканал "360"
.
На данный момент закон уже прошел первое и второе чтения, а 15 ноября состоится дополнительное общественное слушание. Вступить в силу закон должен в марте будущего года.
Нововведения коснутся правил выгула собак, регистрации животных и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Согласно новому закону, хозяевам питомцев необходимо следить за тем, чтобы животные не повредили чужое имущество и не нанесли вред здоровью человека.
Кроме того, в регионе запретили выгул собак без присмотра. В общественных местах необходимо будет выгуливать животное в наморднике и на поводке. С собакой нельзя будет находиться на территориях детских площадок, школьных, дошкольных и общеобразовательных организаций.
Хозяевам запретят оставлять собак на общественных территориях и допускать загрязнение, повреждение, уничтожение животными местного благоустройства. Также обязательным условием выгула станет уборка экскрементов за собакой.