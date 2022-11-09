https://ria.ru/20221109/vybory-1830192871.html

"Мир дедушки Байдена улетает": Медведев высказался об итогах выборов в США

"Мир дедушки Байдена улетает": Медведев высказался об итогах выборов в США - РИА Новости, 09.11.2022

"Мир дедушки Байдена улетает": Медведев высказался об итогах выборов в США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя итоги выборов в США, заявил, что они демонстрируют то, что поддержка курса США в мире уменьшается и "привычный... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:46

2022-11-09T12:46

2022-11-09T12:57

сша

в мире

дмитрий медведев

россия

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

джо байден

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя итоги выборов в США, заявил, что они демонстрируют то, что поддержка курса США в мире уменьшается и "привычный мир дедушки Байдена улетает".Свою публикацию зампред Совбеза сопроводил картинкой с надписью. "Я писал, что от нас отвернулись некоторые надменные страны и их подсвинки. Но весь мир не хрюкает с ними в хоре", - гласит надпись.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов. По прогнозу телеканала NBC, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате представителей, у демократов - 216 мест.

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Кирилл Волков

сша, в мире, дмитрий медведев, россия, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, джо байден