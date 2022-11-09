12:46 09.11.2022 (обновлено: 12:57 09.11.2022)
"Мир дедушки Байдена улетает": Медведев высказался об итогах выборов в США
Медведев, комментируя итоги выборов в США, заявил, что "мир дедушки Байдена улетает"
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя итоги выборов в США, заявил, что они демонстрируют то, что поддержка курса США в мире уменьшается и "привычный мир дедушки Байдена улетает".
"Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный "ультиматум" украинского зелёного вождя в зелёной нестиранной майке – подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого "гетьмана" была большой ошибкой", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Свою публикацию зампред Совбеза сопроводил картинкой с надписью. "Я писал, что от нас отвернулись некоторые надменные страны и их подсвинки. Но весь мир не хрюкает с ними в хоре", - гласит надпись.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов. По прогнозу телеканала NBC, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате представителей, у демократов - 216 мест.
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