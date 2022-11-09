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В Кремле заявили, что внимательно анализируют выборы в конгресс США - РИА Новости, 09.11.2022
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В Кремле заявили, что внимательно анализируют выборы в конгресс США
В Кремле заявили, что внимательно анализируют выборы в конгресс США - РИА Новости, 09.11.2022
В Кремле заявили, что внимательно анализируют выборы в конгресс США
Отношения РФ и США пока будут оставаться плохими, серьезно преувеличивать значение выборов в конгресс США для них не приходится, заявил журналистами... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:37
2022-11-09T12:50
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и США пока будут оставаться плохими, серьезно преувеличивать значение выборов в конгресс США для них не приходится, заявил журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва внимательно анализирует информацию о ходе кампании."Сказать, что мы бросили все дела и следили, тоже нельзя. У нас много своих дел, и они для нас важны. Но, конечно, мы внимательно анализируем информацию, которая поступает. Эти выборы важны. Но с другой стороны, наверное, я не ошибусь, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов в краткосрочной перспективе и в среднесрочных для будущего наших двусторонних отношений не приходится. Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими", - сказал Песков.Ранее в США завершилось голосование на выборах в конгресс США.
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политика, конгресс сша, сша, цены на нефть, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, россия, москва
Политика, Конгресс США, США, Цены на нефть, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, Россия, Москва
12:37 09.11.2022 (обновлено: 12:50 09.11.2022)
 
В Кремле заявили, что внимательно анализируют выборы в конгресс США

Песков отметил важность выборов в конгресс, но не ждет улучшения отношений с США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на выборах в Конгресс США
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и США пока будут оставаться плохими, серьезно преувеличивать значение выборов в конгресс США для них не приходится, заявил журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва внимательно анализирует информацию о ходе кампании.
"Сказать, что мы бросили все дела и следили, тоже нельзя. У нас много своих дел, и они для нас важны. Но, конечно, мы внимательно анализируем информацию, которая поступает. Эти выборы важны. Но с другой стороны, наверное, я не ошибусь, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов в краткосрочной перспективе и в среднесрочных для будущего наших двусторонних отношений не приходится. Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими", - сказал Песков.
Ранее в США завершилось голосование на выборах в конгресс США.
Избиратели во время голосования на выборах в конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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ПолитикаКонгресс СШАСШАЦены на нефтьИтоги промежуточных выборов в США - 2022РоссияМосква
 
 
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