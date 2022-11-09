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В Кремле заявили, что внимательно анализируют выборы в конгресс США

В Кремле заявили, что внимательно анализируют выборы в конгресс США - РИА Новости, 09.11.2022

В Кремле заявили, что внимательно анализируют выборы в конгресс США

Отношения РФ и США пока будут оставаться плохими, серьезно преувеличивать значение выборов в конгресс США для них не приходится, заявил журналистами... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:37

2022-11-09T12:37

2022-11-09T12:50

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Отношения РФ и США пока будут оставаться плохими, серьезно преувеличивать значение выборов в конгресс США для них не приходится, заявил журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва внимательно анализирует информацию о ходе кампании."Сказать, что мы бросили все дела и следили, тоже нельзя. У нас много своих дел, и они для нас важны. Но, конечно, мы внимательно анализируем информацию, которая поступает. Эти выборы важны. Но с другой стороны, наверное, я не ошибусь, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов в краткосрочной перспективе и в среднесрочных для будущего наших двусторонних отношений не приходится. Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими", - сказал Песков.Ранее в США завершилось голосование на выборах в конгресс США.

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