https://ria.ru/20221109/vybory-1830166857.html

СМИ улучшили прогноз республиканцев на выборах в Палату представителей

СМИ улучшили прогноз республиканцев на выборах в Палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022

СМИ улучшили прогноз республиканцев на выборах в Палату представителей

Телеканал NBC улучшил прогноз республиканцев в борьбе за места в палате представителей: по данным указанного СМИ, партия по итогам промежуточных выборов возьмет РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:29

2022-11-09T11:29

2022-11-09T14:35

в мире

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Телеканал NBC улучшил прогноз республиканцев в борьбе за места в палате представителей: по данным указанного СМИ, партия по итогам промежуточных выборов возьмет 220 мандатов.Как говорится в прогнозе телеканала, республиканцы получат 220 мест, демократы - 215. Телеканал указывает, что погрешность в его расчетах составляет плюс, минус десять мандатов. Ранее телеканал прогнозировал перевес республиканцев с 219 местами в палате.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830153585.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, сша