Рейтинг@Mail.ru
СМИ улучшили прогноз республиканцев на выборах в Палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/vybory-1830166857.html
СМИ улучшили прогноз республиканцев на выборах в Палату представителей
СМИ улучшили прогноз республиканцев на выборах в Палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ улучшили прогноз республиканцев на выборах в Палату представителей
Телеканал NBC улучшил прогноз республиканцев в борьбе за места в палате представителей: по данным указанного СМИ, партия по итогам промежуточных выборов возьмет РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:29
2022-11-09T14:35
в мире
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828440244_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_812cbdcd58c5412bb635530e547194e5.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Телеканал NBC улучшил прогноз республиканцев в борьбе за места в палате представителей: по данным указанного СМИ, партия по итогам промежуточных выборов возьмет 220 мандатов.Как говорится в прогнозе телеканала, республиканцы получат 220 мест, демократы - 215. Телеканал указывает, что погрешность в его расчетах составляет плюс, минус десять мандатов. Ранее телеканал прогнозировал перевес республиканцев с 219 местами в палате.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830153585.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828440244_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2e8029648413a46e1bed710a7433560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, сша
В мире, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, США
11:29 09.11.2022 (обновлено: 14:35 09.11.2022)
 
СМИ улучшили прогноз республиканцев на выборах в Палату представителей

NBC: республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей США

© AP Photo / Andrew HarnikМужчина голосует на промежуточных выборах в США
Мужчина голосует на промежуточных выборах в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Мужчина голосует на промежуточных выборах в США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Телеканал NBC улучшил прогноз республиканцев в борьбе за места в палате представителей: по данным указанного СМИ, партия по итогам промежуточных выборов возьмет 220 мандатов.
Как говорится в прогнозе телеканала, республиканцы получат 220 мест, демократы - 215. Телеканал указывает, что погрешность в его расчетах составляет плюс, минус десять мандатов. Ранее телеканал прогнозировал перевес республиканцев с 219 местами в палате.
В США проходят промежуточные выборы в конгресс - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 10:40
Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей
 
В миреИтоги промежуточных выборов в США - 2022США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала