https://ria.ru/20221109/vybory-1830166857.html
СМИ улучшили прогноз республиканцев на выборах в Палату представителей
СМИ улучшили прогноз республиканцев на выборах в Палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ улучшили прогноз республиканцев на выборах в Палату представителей
Телеканал NBC улучшил прогноз республиканцев в борьбе за места в палате представителей: по данным указанного СМИ, партия по итогам промежуточных выборов возьмет РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:29
2022-11-09T11:29
2022-11-09T14:35
в мире
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828440244_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_812cbdcd58c5412bb635530e547194e5.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Телеканал NBC улучшил прогноз республиканцев в борьбе за места в палате представителей: по данным указанного СМИ, партия по итогам промежуточных выборов возьмет 220 мандатов.Как говорится в прогнозе телеканала, республиканцы получат 220 мест, демократы - 215. Телеканал указывает, что погрешность в его расчетах составляет плюс, минус десять мандатов. Ранее телеканал прогнозировал перевес республиканцев с 219 местами в палате.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830153585.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828440244_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2e8029648413a46e1bed710a7433560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, сша
В мире, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, США
11:29 09.11.2022 (обновлено: 14:35 09.11.2022)
СМИ улучшили прогноз республиканцев на выборах в Палату представителей
NBC: республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей США