https://ria.ru/20221109/vybory-1830153585.html

Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей

Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022

Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей

Успехи членов Демократической партии США уверенно превосходят ожидания по выборам в палату представителей, заявила действующий спикер палаты Нэнси Пелоси. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:40

2022-11-09T10:40

2022-11-09T10:40

в мире

нэнси пелоси

сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Успехи членов Демократической партии США уверенно превосходят ожидания по выборам в палату представителей, заявила действующий спикер палаты Нэнси Пелоси."Хотя многие гонки все еще идут очень плотно, уже ясно, что результаты демократических представителей в палате и кандидатов уверенно превосходят ожидания по всей стране", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном агентством CSPAN.В США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам, которые существенно потеснили демократов. В таком случае Пелоси, которая, согласно прогнозам NBC News, уверенно переизбирается в конгресс, потеряет пост спикера в палате представителей.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830153021.html

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Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022