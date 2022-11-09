https://ria.ru/20221109/vybory-1830153585.html
Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей
Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022
Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей
Успехи членов Демократической партии США уверенно превосходят ожидания по выборам в палату представителей, заявила действующий спикер палаты Нэнси Пелоси. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:40
2022-11-09T10:40
2022-11-09T10:40
в мире
нэнси пелоси
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Успехи членов Демократической партии США уверенно превосходят ожидания по выборам в палату представителей, заявила действующий спикер палаты Нэнси Пелоси."Хотя многие гонки все еще идут очень плотно, уже ясно, что результаты демократических представителей в палате и кандидатов уверенно превосходят ожидания по всей стране", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном агентством CSPAN.В США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам, которые существенно потеснили демократов. В таком случае Пелоси, которая, согласно прогнозам NBC News, уверенно переизбирается в конгресс, потеряет пост спикера в палате представителей.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830153021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Нэнси Пелоси, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей
Пелоси считает, что на выборах в палату представителей успехи демократов выше ожиданий
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости.
Успехи членов Демократической партии США уверенно превосходят ожидания по выборам в палату представителей, заявила
действующий спикер палаты Нэнси Пелоси.
"Хотя многие гонки все еще идут очень плотно, уже ясно, что результаты демократических представителей в палате и кандидатов уверенно превосходят ожидания по всей стране", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном агентством CSPAN.
В США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам, которые существенно потеснили демократов. В таком случае Пелоси, которая, согласно прогнозам NBC News, уверенно переизбирается в конгресс, потеряет пост спикера в палате представителей.