Рейтинг@Mail.ru
Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/vybory-1830153585.html
Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей
Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022
Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей
Успехи членов Демократической партии США уверенно превосходят ожидания по выборам в палату представителей, заявила действующий спикер палаты Нэнси Пелоси. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:40
2022-11-09T10:40
в мире
нэнси пелоси
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830048754_0:0:2920:1643_1920x0_80_0_0_3aef0c2b6f8890004ecaaedaf5ca0495.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Успехи членов Демократической партии США уверенно превосходят ожидания по выборам в палату представителей, заявила действующий спикер палаты Нэнси Пелоси."Хотя многие гонки все еще идут очень плотно, уже ясно, что результаты демократических представителей в палате и кандидатов уверенно превосходят ожидания по всей стране", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном агентством CSPAN.В США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам, которые существенно потеснили демократов. В таком случае Пелоси, которая, согласно прогнозам NBC News, уверенно переизбирается в конгресс, потеряет пост спикера в палате представителей.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830153021.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830048754_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_ec59bb8667d08f62f2a73086427d93ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нэнси пелоси, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Нэнси Пелоси, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
10:40 09.11.2022
 
Пелоси оценила успехи демократов на выборах в палату представителей

Пелоси считает, что на выборах в палату представителей успехи демократов выше ожиданий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВ США проходят промежуточные выборы в конгресс
В США проходят промежуточные выборы в конгресс - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
В США проходят промежуточные выборы в конгресс
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Успехи членов Демократической партии США уверенно превосходят ожидания по выборам в палату представителей, заявила действующий спикер палаты Нэнси Пелоси.
"Хотя многие гонки все еще идут очень плотно, уже ясно, что результаты демократических представителей в палате и кандидатов уверенно превосходят ожидания по всей стране", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном агентством CSPAN.
В США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам, которые существенно потеснили демократов. В таком случае Пелоси, которая, согласно прогнозам NBC News, уверенно переизбирается в конгресс, потеряет пост спикера в палате представителей.
Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 10:36
По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США
 
В миреНэнси ПелосиСШАИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала