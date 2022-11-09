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По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США - РИА Новости, 09.11.2022
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По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США
По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США - РИА Новости, 09.11.2022
По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США
Демократы опережают республиканцев на выборах в сенат, но пока не имеют там большинства, свидетельствуют прогнозы нескольких американских телеканалов. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:36
2022-11-09T10:36
в мире
камала харрис
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Демократы опережают республиканцев на выборах в сенат, но пока не имеют там большинства, свидетельствуют прогнозы нескольких американских телеканалов.Определяя победителей на основе собственных калькуляций, американские СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.По расчетам CNN и NBC, демократы имеют в сенате 47 мест против 46 у республиканцев. Fox дает демократам 48 мест, республиканцам – 47.Чтобы получить контроль над верхней палатой конгресса, республиканской оппозиции нужно 51 место, правящей Демократической партии – 50 с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830125596.html
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Дарья Буймова
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в мире, камала харрис, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Камала Харрис, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
10:36 09.11.2022
 
По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США

По прогнозам СМИ, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Демократы опережают республиканцев на выборах в сенат, но пока не имеют там большинства, свидетельствуют прогнозы нескольких американских телеканалов.
Определяя победителей на основе собственных калькуляций, американские СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 08:34
Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа
По расчетам CNN и NBC, демократы имеют в сенате 47 мест против 46 у республиканцев. Fox дает демократам 48 мест, республиканцам – 47.
Чтобы получить контроль над верхней палатой конгресса, республиканской оппозиции нужно 51 место, правящей Демократической партии – 50 с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.
Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 05:40
Демократы обеспокоены возможными результатами выборов в США, заявила Псаки
 
В миреКамала ХаррисИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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