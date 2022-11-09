https://ria.ru/20221109/vybory-1830153021.html

По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США

По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США - РИА Новости, 09.11.2022

По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США

Демократы опережают республиканцев на выборах в сенат, но пока не имеют там большинства, свидетельствуют прогнозы нескольких американских телеканалов. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:36

2022-11-09T10:36

2022-11-09T10:36

в мире

камала харрис

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830050749_0:88:3064:1812_1920x0_80_0_0_b00a59f2ceac60b4cc6506a56902eb90.jpg

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Демократы опережают республиканцев на выборах в сенат, но пока не имеют там большинства, свидетельствуют прогнозы нескольких американских телеканалов.Определяя победителей на основе собственных калькуляций, американские СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.По расчетам CNN и NBC, демократы имеют в сенате 47 мест против 46 у республиканцев. Fox дает демократам 48 мест, республиканцам – 47.Чтобы получить контроль над верхней палатой конгресса, республиканской оппозиции нужно 51 место, правящей Демократической партии – 50 с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830125596.html

https://ria.ru/20221029/ssha-1827700964.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, камала харрис, итоги промежуточных выборов в сша - 2022