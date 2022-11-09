https://ria.ru/20221109/vybory-1830153021.html
По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США
По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США - РИА Новости, 09.11.2022
По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США
Демократы опережают республиканцев на выборах в сенат, но пока не имеют там большинства, свидетельствуют прогнозы нескольких американских телеканалов. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:36
2022-11-09T10:36
2022-11-09T10:36
в мире
камала харрис
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Демократы опережают республиканцев на выборах в сенат, но пока не имеют там большинства, свидетельствуют прогнозы нескольких американских телеканалов.Определяя победителей на основе собственных калькуляций, американские СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.По расчетам CNN и NBC, демократы имеют в сенате 47 мест против 46 у республиканцев. Fox дает демократам 48 мест, республиканцам – 47.Чтобы получить контроль над верхней палатой конгресса, республиканской оппозиции нужно 51 место, правящей Демократической партии – 50 с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830125596.html
https://ria.ru/20221029/ssha-1827700964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камала харрис, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Камала Харрис, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
По прогнозам, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США
По прогнозам СМИ, демократы опережают республиканцев на выборах в сенат США