https://ria.ru/20221109/vybory-1830148023.html

Наблюдателей Минюста США не впустили на участки в двух штатах

Наблюдателей Минюста США не впустили на участки в двух штатах - РИА Новости, 09.11.2022

Наблюдателей Минюста США не впустили на участки в двух штатах

Власти американских штатов Флорида и Миссури не впустили наблюдателей от министерства юстиции США на ряд избирательных участков для голосования на промежуточных РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:15

2022-11-09T10:15

2022-11-09T10:15

в мире

джо байден

флорида

миссури

сша

министерство юстиции сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830048720_0:192:2982:1869_1920x0_80_0_0_771166a99b797c871fe75d6082917391.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти американских штатов Флорида и Миссури не впустили наблюдателей от министерства юстиции США на ряд избирательных участков для голосования на промежуточных выборах в конгресс, сообщила газета Washington Post.Как пишет газета, администрация губернатора-республиканца Флориды Рона Де Сантиса отказалась пускать наблюдателей в ряд участков на юге штата, заявив в письме, что участие федерального правительства "будет контрпродуктивным и может подорвать доверие к выборам"."В законах Флориды определены люди, которые могут войти в любую комнату для голосования или место для голосования. Сотрудники министерства юстиции не включены в этот список", - заявил представитель администрации Флориды.Официальные лица штата Миссури, как отмечает газета, не пропустили наблюдателей в избирательные участки в нескольких округах, объяснив это тем, что их присутствие "равносильно попытке запугать местные избирательные органы".Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830142725.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221109/vybory-1830140852.html

флорида

миссури

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, флорида, миссури, сша, министерство юстиции сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022