Наблюдателей Минюста США не впустили на участки в двух штатах
WP: наблюдателей Минюста США не впустили на избирательные участки во Флориде и Миссури
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти американских штатов Флорида и Миссури не впустили наблюдателей от министерства юстиции США на ряд избирательных участков для голосования на промежуточных выборах в конгресс, сообщила газета Washington Post.
Как пишет газета, администрация губернатора-республиканца Флориды Рона Де Сантиса отказалась пускать наблюдателей в ряд участков на юге штата, заявив в письме, что участие федерального правительства "будет контрпродуктивным и может подорвать доверие к выборам".
"В законах Флориды определены люди, которые могут войти в любую комнату для голосования или место для голосования. Сотрудники министерства юстиции не включены в этот список", - заявил представитель администрации Флориды.
Официальные лица штата Миссури, как отмечает газета, не пропустили наблюдателей в избирательные участки в нескольких округах, объяснив это тем, что их присутствие "равносильно попытке запугать местные избирательные органы".
Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.