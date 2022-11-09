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Наблюдателей Минюста США не впустили на участки в двух штатах - РИА Новости, 09.11.2022
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Наблюдателей Минюста США не впустили на участки в двух штатах
Наблюдателей Минюста США не впустили на участки в двух штатах - РИА Новости, 09.11.2022
Наблюдателей Минюста США не впустили на участки в двух штатах
Власти американских штатов Флорида и Миссури не впустили наблюдателей от министерства юстиции США на ряд избирательных участков для голосования на промежуточных РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:15
2022-11-09T10:15
в мире
джо байден
флорида
миссури
сша
министерство юстиции сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти американских штатов Флорида и Миссури не впустили наблюдателей от министерства юстиции США на ряд избирательных участков для голосования на промежуточных выборах в конгресс, сообщила газета Washington Post.Как пишет газета, администрация губернатора-республиканца Флориды Рона Де Сантиса отказалась пускать наблюдателей в ряд участков на юге штата, заявив в письме, что участие федерального правительства "будет контрпродуктивным и может подорвать доверие к выборам"."В законах Флориды определены люди, которые могут войти в любую комнату для голосования или место для голосования. Сотрудники министерства юстиции не включены в этот список", - заявил представитель администрации Флориды.Официальные лица штата Миссури, как отмечает газета, не пропустили наблюдателей в избирательные участки в нескольких округах, объяснив это тем, что их присутствие "равносильно попытке запугать местные избирательные органы".Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.
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в мире, джо байден, флорида, миссури, сша, министерство юстиции сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Джо Байден, Флорида, Миссури, США, Министерство юстиции США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
10:15 09.11.2022
 
Наблюдателей Минюста США не впустили на участки в двух штатах

WP: наблюдателей Минюста США не впустили на избирательные участки во Флориде и Миссури

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти американских штатов Флорида и Миссури не впустили наблюдателей от министерства юстиции США на ряд избирательных участков для голосования на промежуточных выборах в конгресс, сообщила газета Washington Post.
Как пишет газета, администрация губернатора-республиканца Флориды Рона Де Сантиса отказалась пускать наблюдателей в ряд участков на юге штата, заявив в письме, что участие федерального правительства "будет контрпродуктивным и может подорвать доверие к выборам".
На избирательном участке для голосования на выборах в Конгресс США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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"В законах Флориды определены люди, которые могут войти в любую комнату для голосования или место для голосования. Сотрудники министерства юстиции не включены в этот список", - заявил представитель администрации Флориды.
Официальные лица штата Миссури, как отмечает газета, не пропустили наблюдателей в избирательные участки в нескольких округах, объяснив это тем, что их присутствие "равносильно попытке запугать местные избирательные органы".
Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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