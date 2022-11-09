https://ria.ru/20221109/vybory-1830142725.html

Захарова считает, что избирательная система США в кризисе

Захарова считает, что избирательная система США в кризисе - РИА Новости, 09.11.2022

Захарова считает, что избирательная система США в кризисе

Кризис американской избирательной системы в США очевиден уже не только экспертам и наблюдателям, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:48

2022-11-09T09:48

2022-11-09T09:49

мария захарова

в мире

сша

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кризис американской избирательной системы в США очевиден уже не только экспертам и наблюдателям, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о промежуточных выборах в Штатах."Я про поляризацию общества вообще не говорю, я говорю об уровне ведения диалога между этими полюсами - уже больше похоже на изничтожение, чем на электоральные процедуры", - отметила она в эфире радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20221109/zakharova-1830126904.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария захарова, в мире, сша