09:48 09.11.2022 (обновлено: 09:49 09.11.2022)
Захарова считает, что избирательная система США в кризисе
Представитель МИД Захарова: кризис избирательной системы в США очевиден
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНа избирательном участке для голосования на выборах в Конгресс США в Вашингтоне
На избирательном участке для голосования на выборах в Конгресс США в Вашингтоне
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кризис американской избирательной системы в США очевиден уже не только экспертам и наблюдателям, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о промежуточных выборах в Штатах.
"Что касается выборов: кризис избирательной системы в США констатируют даже их ближайшие союзники, которые входят в официальные международные институты, которые дают оценку с правовой точки зрения… По-моему, и без этих констатаций это видно невооруженным глазом", - сказала Захарова.
"Я про поляризацию общества вообще не говорю, я говорю об уровне ведения диалога между этими полюсами - уже больше похоже на изничтожение, чем на электоральные процедуры", - отметила она в эфире радио Sputnik.