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Захарова считает, что избирательная система США в кризисе - РИА Новости, 09.11.2022
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Захарова считает, что избирательная система США в кризисе
Захарова считает, что избирательная система США в кризисе - РИА Новости, 09.11.2022
Захарова считает, что избирательная система США в кризисе
Кризис американской избирательной системы в США очевиден уже не только экспертам и наблюдателям, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:48
2022-11-09T09:49
мария захарова
в мире
сша
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кризис американской избирательной системы в США очевиден уже не только экспертам и наблюдателям, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о промежуточных выборах в Штатах."Я про поляризацию общества вообще не говорю, я говорю об уровне ведения диалога между этими полюсами - уже больше похоже на изничтожение, чем на электоральные процедуры", - отметила она в эфире радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20221109/zakharova-1830126904.html
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мария захарова, в мире, сша
Мария Захарова, В мире, США
09:48 09.11.2022 (обновлено: 09:49 09.11.2022)
 
Захарова считает, что избирательная система США в кризисе

Представитель МИД Захарова: кризис избирательной системы в США очевиден

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНа избирательном участке для голосования на выборах в Конгресс США в Вашингтоне
На избирательном участке для голосования на выборах в Конгресс США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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На избирательном участке для голосования на выборах в Конгресс США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кризис американской избирательной системы в США очевиден уже не только экспертам и наблюдателям, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о промежуточных выборах в Штатах.
"Что касается выборов: кризис избирательной системы в США констатируют даже их ближайшие союзники, которые входят в официальные международные институты, которые дают оценку с правовой точки зрения… По-моему, и без этих констатаций это видно невооруженным глазом", - сказала Захарова.
"Я про поляризацию общества вообще не говорю, я говорю об уровне ведения диалога между этими полюсами - уже больше похоже на изничтожение, чем на электоральные процедуры", - отметила она в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 08:45Сказано в эфире
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