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По прогнозам, демократа Чака Шумера переизбрали сенатором от Нью-Йорка - РИА Новости, 09.11.2022
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По прогнозам, демократа Чака Шумера переизбрали сенатором от Нью-Йорка
По прогнозам, демократа Чака Шумера переизбрали сенатором от Нью-Йорка - РИА Новости, 09.11.2022
По прогнозам, демократа Чака Шумера переизбрали сенатором от Нью-Йорка
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ожидаемо переизбран сенатором от Нью-Йорка, прогнозирует телеканал NBC News. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:30
2022-11-09T09:42
в мире
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
чак шумер
нью-йорк (город)
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ожидаемо переизбран сенатором от Нью-Йорка, прогнозирует телеканал NBC News.Шумер уже более двадцати лет представляет штат Нью-Йорк в сенате США.Из подсчетов телеканала CNN следует, что республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей конгресса США и идут с ними практически вровень по числу мест в сенате.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.
https://ria.ru/20221109/golosovanie-1830133501.html
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в мире, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, чак шумер, нью-йорк (город), конгресс сша
В мире, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, Чак Шумер, Нью-Йорк (город), Конгресс США
09:30 09.11.2022 (обновлено: 09:42 09.11.2022)
 
По прогнозам, демократа Чака Шумера переизбрали сенатором от Нью-Йорка

Прогноз NBC News: лидера демократов в сенате США Шумера переизбрали сенатором от Нью-Йорка

© AFP 2022 / Dustin FranzИзбиратели прибывают, чтобы отдать свои голоса в штаб-квартиру избирательной комиссии округа Лейк
Избиратели прибывают, чтобы отдать свои голоса в штаб-квартиру избирательной комиссии округа Лейк - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / Dustin Franz
Избиратели прибывают, чтобы отдать свои голоса в штаб-квартиру избирательной комиссии округа Лейк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ожидаемо переизбран сенатором от Нью-Йорка, прогнозирует телеканал NBC News.
Шумер уже более двадцати лет представляет штат Нью-Йорк в сенате США.
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 09:15
Голосование на выборах в конгресс США завершилось
Из подсчетов телеканала CNN следует, что республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей конгресса США и идут с ними практически вровень по числу мест в сенате.
Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.
Промежуточные выборы в конгресс в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 09:00
Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту
 
В миреСШАИтоги промежуточных выборов в США - 2022Чак ШумерНью-Йорк (город)Конгресс США
 
 
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