https://ria.ru/20221109/vybory-1830138240.html

По прогнозам, демократа Чака Шумера переизбрали сенатором от Нью-Йорка

По прогнозам, демократа Чака Шумера переизбрали сенатором от Нью-Йорка - РИА Новости, 09.11.2022

По прогнозам, демократа Чака Шумера переизбрали сенатором от Нью-Йорка

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ожидаемо переизбран сенатором от Нью-Йорка, прогнозирует телеканал NBC News. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:30

2022-11-09T09:30

2022-11-09T09:42

в мире

сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

чак шумер

нью-йорк (город)

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ожидаемо переизбран сенатором от Нью-Йорка, прогнозирует телеканал NBC News.Шумер уже более двадцати лет представляет штат Нью-Йорк в сенате США.Из подсчетов телеканала CNN следует, что республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей конгресса США и идут с ними практически вровень по числу мест в сенате.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.

https://ria.ru/20221109/golosovanie-1830133501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, чак шумер, нью-йорк (город), конгресс сша