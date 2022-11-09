https://ria.ru/20221109/vybory-1830133101.html
По прогнозам СМИ, демократ Феттерман победил на выборах от Пенсильвании
По прогнозам СМИ, демократ Феттерман победил на выборах от Пенсильвании - РИА Новости, 09.11.2022
По прогнозам СМИ, демократ Феттерман победил на выборах от Пенсильвании
Демократ Джон Феттерман одержал победу в борьбе за место в Сенате США от штата Пенсильвания - одного из ключевых для контроля над верхней палатой американского... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:13
2022-11-09T09:13
2022-11-09T09:13
в мире
пенсильвания
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Демократ Джон Феттерман одержал победу в борьбе за место в Сенате США от штата Пенсильвания - одного из ключевых для контроля над верхней палатой американского Конгресса, свидетельствует прогноз, обнародованный телеканалом NBC.В Пенсильвании проходит одна из самых резонансных кампаний нынешних выборов – схватка за место между республиканцем Мехметом Озом и демократом Джоном Феттерманом. Считается, что от ее исхода может зависеть, под контролем какой партии окажется верхняя палата конгресса.При этом в преддверии выборов однозначного прогноза касательно Пенсильвании не было - она считалась штатом, в котором демократы и республиканцы имели примерно равные шансы на победу.На данный момент, согласно прогнозам NBC, у демократов 47 мест в сенате, а у республиканцев - 46.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830129300.html
https://ria.ru/20221109/pelosi-1830123016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Пенсильвания, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
По прогнозам СМИ, демократ Феттерман победил на выборах от Пенсильвании
Прогноз NBC: демократ Феттерман победил на выборах в сенат США от Пенсильвании