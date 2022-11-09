https://ria.ru/20221109/vybory-1830133101.html

По прогнозам СМИ, демократ Феттерман победил на выборах от Пенсильвании

По прогнозам СМИ, демократ Феттерман победил на выборах от Пенсильвании - РИА Новости, 09.11.2022

По прогнозам СМИ, демократ Феттерман победил на выборах от Пенсильвании

Демократ Джон Феттерман одержал победу в борьбе за место в Сенате США от штата Пенсильвания - одного из ключевых для контроля над верхней палатой американского... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:13

2022-11-09T09:13

2022-11-09T09:13

в мире

пенсильвания

сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Демократ Джон Феттерман одержал победу в борьбе за место в Сенате США от штата Пенсильвания - одного из ключевых для контроля над верхней палатой американского Конгресса, свидетельствует прогноз, обнародованный телеканалом NBC.В Пенсильвании проходит одна из самых резонансных кампаний нынешних выборов – схватка за место между республиканцем Мехметом Озом и демократом Джоном Феттерманом. Считается, что от ее исхода может зависеть, под контролем какой партии окажется верхняя палата конгресса.При этом в преддверии выборов однозначного прогноза касательно Пенсильвании не было - она считалась штатом, в котором демократы и республиканцы имели примерно равные шансы на победу.На данный момент, согласно прогнозам NBC, у демократов 47 мест в сенате, а у республиканцев - 46.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830129300.html

https://ria.ru/20221109/pelosi-1830123016.html

пенсильвания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пенсильвания, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022