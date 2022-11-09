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По прогнозам СМИ, демократ Феттерман победил на выборах от Пенсильвании - РИА Новости, 09.11.2022
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По прогнозам СМИ, демократ Феттерман победил на выборах от Пенсильвании
По прогнозам СМИ, демократ Феттерман победил на выборах от Пенсильвании - РИА Новости, 09.11.2022
По прогнозам СМИ, демократ Феттерман победил на выборах от Пенсильвании
Демократ Джон Феттерман одержал победу в борьбе за место в Сенате США от штата Пенсильвания - одного из ключевых для контроля над верхней палатой американского... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:13
2022-11-09T09:13
в мире
пенсильвания
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Демократ Джон Феттерман одержал победу в борьбе за место в Сенате США от штата Пенсильвания - одного из ключевых для контроля над верхней палатой американского Конгресса, свидетельствует прогноз, обнародованный телеканалом NBC.В Пенсильвании проходит одна из самых резонансных кампаний нынешних выборов – схватка за место между республиканцем Мехметом Озом и демократом Джоном Феттерманом. Считается, что от ее исхода может зависеть, под контролем какой партии окажется верхняя палата конгресса.При этом в преддверии выборов однозначного прогноза касательно Пенсильвании не было - она считалась штатом, в котором демократы и республиканцы имели примерно равные шансы на победу.На данный момент, согласно прогнозам NBC, у демократов 47 мест в сенате, а у республиканцев - 46.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830129300.html
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в мире, пенсильвания, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Пенсильвания, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
09:13 09.11.2022
 
По прогнозам СМИ, демократ Феттерман победил на выборах от Пенсильвании

Прогноз NBC: демократ Феттерман победил на выборах в сенат США от Пенсильвании

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Демократ Джон Феттерман одержал победу в борьбе за место в Сенате США от штата Пенсильвания - одного из ключевых для контроля над верхней палатой американского Конгресса, свидетельствует прогноз, обнародованный телеканалом NBC.
В Пенсильвании проходит одна из самых резонансных кампаний нынешних выборов – схватка за место между республиканцем Мехметом Озом и демократом Джоном Феттерманом. Считается, что от ее исхода может зависеть, под контролем какой партии окажется верхняя палата конгресса.
Промежуточные выборы в конгресс в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту
При этом в преддверии выборов однозначного прогноза касательно Пенсильвании не было - она считалась штатом, в котором демократы и республиканцы имели примерно равные шансы на победу.
На данный момент, согласно прогнозам NBC, у демократов 47 мест в сенате, а у республиканцев - 46.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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В миреПенсильванияСШАИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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