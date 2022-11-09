Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали промежуточные выборы в США - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/vybory-1830126103.html
В Совфеде прокомментировали промежуточные выборы в США
В Совфеде прокомментировали промежуточные выборы в США - РИА Новости, 09.11.2022
В Совфеде прокомментировали промежуточные выборы в США
Победа республиканцев на промежуточных выборах в палату представителей американского Конгресса ощутимых изменений в отношения США с Россией не принесет, заявила РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:38
2022-11-09T09:01
ольга ковитиди
сша
россия
политика
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830050749_0:88:3064:1812_1920x0_80_0_0_b00a59f2ceac60b4cc6506a56902eb90.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Победа республиканцев на промежуточных выборах в палату представителей американского Конгресса ощутимых изменений в отношения США с Россией не принесет, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов, прогнозирует телеканал NBC. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест."Думаю, никаких ощутимых изменений в российско-американских отношениях победа республиканцев на этих выборах не принесет, - сказала Ковитиди. - Для демократов, системно разбазаривающих деньги американских налогоплательщиков под предлогом оказания военной помощи Украине, предстоящие два года до президентских выборов окажутся очень непростыми".При этом, подчеркнула сенатор, сейчас бывший президент США Дональд Трамп, заявивший о том, что в середине ноября сделает важное для своих сторонников заявление, готовится к политическому реваншу. "Самым ярким событием американских промежуточных выборов 2022 года может стать заявление Дональда Трампа о своём участии в президентской гонке 2024 года. Всем известно, что у Дональда Трампа очень хорошая память на плохие поступки плохих парней, возбудивших в отношении него уголовные дела, лишивших его Овального кабинета, телефона и даже Твиттера", - сказала Ковитиди.По ее словам, роль Трампа для российско-американских тоже не стоит переоценивать, однако его политика всегда была более направлена на достижение экономической стабильности США, чем на финансирование чужих войн. "Следует отметить, что прагматик Трамп исключал любую радикальную или антироссийскую риторику, чётко осознавая, что деньги любят тишину, а рядовым американцам нужна стабильность", - подчеркнула она. При этом сенатор прогнозирует, что в оставшиеся два года до президентских выборах обострится американский внутриполитический кризис. "На два года США накроет волна ничего не приносящих расследований, президентского вето и клановых разборок", - убеждена Ковитиди.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830125596.html
https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830050749_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_52bc10b9e15e1c456571e213d6da582b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга ковитиди, сша, россия, политика, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
Ольга Ковитиди, США, Россия, Политика, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
08:38 09.11.2022 (обновлено: 09:01 09.11.2022)
 
В Совфеде прокомментировали промежуточные выборы в США

Ковитиди: победа республиканцев на выборах в конгресс не изменит отношений США с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Победа республиканцев на промежуточных выборах в палату представителей американского Конгресса ощутимых изменений в отношения США с Россией не принесет, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов, прогнозирует телеканал NBC. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест.
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 08:34
Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа
"Думаю, никаких ощутимых изменений в российско-американских отношениях победа республиканцев на этих выборах не принесет, - сказала Ковитиди. - Для демократов, системно разбазаривающих деньги американских налогоплательщиков под предлогом оказания военной помощи Украине, предстоящие два года до президентских выборов окажутся очень непростыми".
При этом, подчеркнула сенатор, сейчас бывший президент США Дональд Трамп, заявивший о том, что в середине ноября сделает важное для своих сторонников заявление, готовится к политическому реваншу. "Самым ярким событием американских промежуточных выборов 2022 года может стать заявление Дональда Трампа о своём участии в президентской гонке 2024 года. Всем известно, что у Дональда Трампа очень хорошая память на плохие поступки плохих парней, возбудивших в отношении него уголовные дела, лишивших его Овального кабинета, телефона и даже Твиттера", - сказала Ковитиди.
По ее словам, роль Трампа для российско-американских тоже не стоит переоценивать, однако его политика всегда была более направлена на достижение экономической стабильности США, чем на финансирование чужих войн. "Следует отметить, что прагматик Трамп исключал любую радикальную или антироссийскую риторику, чётко осознавая, что деньги любят тишину, а рядовым американцам нужна стабильность", - подчеркнула она. При этом сенатор прогнозирует, что в оставшиеся два года до президентских выборах обострится американский внутриполитический кризис. "На два года США накроет волна ничего не приносящих расследований, президентского вето и клановых разборок", - убеждена Ковитиди.
Избиратели во время голосования на выборах в конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 21:10
На выборах в США проигрывает Америка
 
Ольга КовитидиСШАРоссияПолитикаИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала