https://ria.ru/20221109/vybory-1830126103.html

В Совфеде прокомментировали промежуточные выборы в США

В Совфеде прокомментировали промежуточные выборы в США - РИА Новости, 09.11.2022

В Совфеде прокомментировали промежуточные выборы в США

Победа республиканцев на промежуточных выборах в палату представителей американского Конгресса ощутимых изменений в отношения США с Россией не принесет, заявила РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:38

2022-11-09T08:38

2022-11-09T09:01

ольга ковитиди

сша

россия

политика

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830050749_0:88:3064:1812_1920x0_80_0_0_b00a59f2ceac60b4cc6506a56902eb90.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Победа республиканцев на промежуточных выборах в палату представителей американского Конгресса ощутимых изменений в отношения США с Россией не принесет, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов, прогнозирует телеканал NBC. Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов - 216 мест."Думаю, никаких ощутимых изменений в российско-американских отношениях победа республиканцев на этих выборах не принесет, - сказала Ковитиди. - Для демократов, системно разбазаривающих деньги американских налогоплательщиков под предлогом оказания военной помощи Украине, предстоящие два года до президентских выборов окажутся очень непростыми".При этом, подчеркнула сенатор, сейчас бывший президент США Дональд Трамп, заявивший о том, что в середине ноября сделает важное для своих сторонников заявление, готовится к политическому реваншу. "Самым ярким событием американских промежуточных выборов 2022 года может стать заявление Дональда Трампа о своём участии в президентской гонке 2024 года. Всем известно, что у Дональда Трампа очень хорошая память на плохие поступки плохих парней, возбудивших в отношении него уголовные дела, лишивших его Овального кабинета, телефона и даже Твиттера", - сказала Ковитиди.По ее словам, роль Трампа для российско-американских тоже не стоит переоценивать, однако его политика всегда была более направлена на достижение экономической стабильности США, чем на финансирование чужих войн. "Следует отметить, что прагматик Трамп исключал любую радикальную или антироссийскую риторику, чётко осознавая, что деньги любят тишину, а рядовым американцам нужна стабильность", - подчеркнула она. При этом сенатор прогнозирует, что в оставшиеся два года до президентских выборах обострится американский внутриполитический кризис. "На два года США накроет волна ничего не приносящих расследований, президентского вето и клановых разборок", - убеждена Ковитиди.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830125596.html

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ольга ковитиди, сша, россия, политика, итоги промежуточных выборов в сша - 2022