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Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа - РИА Новости, 09.11.2022
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Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа
Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа - РИА Новости, 09.11.2022
Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа
Видно, как демократы цепляются за власть в США, не исключен пересчет голосов в некоторых штатах на промежуточных выборах, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:34
2022-11-09T08:34
в мире
алексей чепа
сша
госдума рф
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Видно, как демократы цепляются за власть в США, не исключен пересчет голосов в некоторых штатах на промежуточных выборах, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.Демократы теряют палату представителей США, показывают данные NBC. Они набирают только 216 кресел против 219 у республиканцев, при этом для большинства нужно 218."Видим, как демократы цепляются за власть. Не исключаю пересчетов голосов в некоторых штатах, это хваленая американская демократия в действии… При этом считаю, что республиканцы все же выиграют после окончательных подсчетов", - сообщил Чепа.
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в мире, алексей чепа, сша, госдума рф, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Алексей Чепа, США, Госдума РФ, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
08:34 09.11.2022
 
Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа

Депутат Чепа не исключил пересчета голосов на выборах в некоторых штатах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Видно, как демократы цепляются за власть в США, не исключен пересчет голосов в некоторых штатах на промежуточных выборах, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
Демократы теряют палату представителей США, показывают данные NBC. Они набирают только 216 кресел против 219 у республиканцев, при этом для большинства нужно 218.
"Видим, как демократы цепляются за власть. Не исключаю пересчетов голосов в некоторых штатах, это хваленая американская демократия в действии… При этом считаю, что республиканцы все же выиграют после окончательных подсчетов", - сообщил Чепа.
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В миреАлексей ЧепаСШАГосдума РФИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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