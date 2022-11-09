https://ria.ru/20221109/vybory-1830125596.html
Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа
Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа - РИА Новости, 09.11.2022
Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа
Видно, как демократы цепляются за власть в США, не исключен пересчет голосов в некоторых штатах на промежуточных выборах, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:34
2022-11-09T08:34
2022-11-09T08:34
в мире
алексей чепа
сша
госдума рф
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Видно, как демократы цепляются за власть в США, не исключен пересчет голосов в некоторых штатах на промежуточных выборах, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.Демократы теряют палату представителей США, показывают данные NBC. Они набирают только 216 кресел против 219 у республиканцев, при этом для большинства нужно 218."Видим, как демократы цепляются за власть. Не исключаю пересчетов голосов в некоторых штатах, это хваленая американская демократия в действии… При этом считаю, что республиканцы все же выиграют после окончательных подсчетов", - сообщил Чепа.
https://ria.ru/20221109/ssha-1830125016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей чепа, сша, госдума рф, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Алексей Чепа, США, Госдума РФ, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа
Депутат Чепа не исключил пересчета голосов на выборах в некоторых штатах