https://ria.ru/20221109/vybory-1830125596.html

Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа

Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа - РИА Новости, 09.11.2022

Демократы цепляются за власть в США, заявил Чепа

Видно, как демократы цепляются за власть в США, не исключен пересчет голосов в некоторых штатах на промежуточных выборах, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:34

2022-11-09T08:34

2022-11-09T08:34

в мире

алексей чепа

сша

госдума рф

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Видно, как демократы цепляются за власть в США, не исключен пересчет голосов в некоторых штатах на промежуточных выборах, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.Демократы теряют палату представителей США, показывают данные NBC. Они набирают только 216 кресел против 219 у республиканцев, при этом для большинства нужно 218."Видим, как демократы цепляются за власть. Не исключаю пересчетов голосов в некоторых штатах, это хваленая американская демократия в действии… При этом считаю, что республиканцы все же выиграют после окончательных подсчетов", - сообщил Чепа.

https://ria.ru/20221109/ssha-1830125016.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей чепа, сша, госдума рф, итоги промежуточных выборов в сша - 2022