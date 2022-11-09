https://ria.ru/20221109/vybory-1830122303.html

Выборы в конгресс не повлияют на ситуацию с Украиной, заявил Джабаров

Выборы в конгресс не повлияют на ситуацию с Украиной, заявил Джабаров - РИА Новости, 09.11.2022

Выборы в конгресс не повлияют на ситуацию с Украиной, заявил Джабаров

Выборы в Конгресс США независимо от результатов ничего не меняют ни для России, ни для разрешения украинского конфликта, заявил РИА Новости в среду первый... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:10

2022-11-09T08:10

2022-11-09T08:23

украина

в мире

сша

владимир джабаров

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Выборы в Конгресс США независимо от результатов ничего не меняют ни для России, ни для разрешения украинского конфликта, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас конгресс полностью контролируется демократами - однопартийцами президента США Джо Байдена. Это позволяло им в течение двух лет контролировать законодательную повестку, фактически лишив республиканцев права голоса в распределении финансовых потоков государства и связанных с ними международных делах. Однако, согласно всем основным прогнозам, Республиканской партии удастся завоевать большинство как минимум в палате представителей, максимум – в обеих палатах.Поэтому, "в области внешней политики вряд ли ситуация может поменяться кардинально", отметил он. "Но тем не менее, эта администрация (Белого дома) похоже настолько заигралась, что возможная смена состава Палаты представителей может как-то притормозить их русофобский темп", - сказал законодатель. Вместе с тем Джабаров отметил, что "для России и по украинскому конфликту принципиальной разницы нет (какими будут итоги выборов в США)".

https://ria.ru/20221109/respublikantsy-1830112934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире, сша, владимир джабаров, итоги промежуточных выборов в сша - 2022