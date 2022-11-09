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Выборы в конгресс не повлияют на ситуацию с Украиной, заявил Джабаров - РИА Новости, 09.11.2022
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Выборы в конгресс не повлияют на ситуацию с Украиной, заявил Джабаров
Выборы в конгресс не повлияют на ситуацию с Украиной, заявил Джабаров - РИА Новости, 09.11.2022
Выборы в конгресс не повлияют на ситуацию с Украиной, заявил Джабаров
Выборы в Конгресс США независимо от результатов ничего не меняют ни для России, ни для разрешения украинского конфликта, заявил РИА Новости в среду первый... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:10
2022-11-09T08:23
украина
в мире
сша
владимир джабаров
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Выборы в Конгресс США независимо от результатов ничего не меняют ни для России, ни для разрешения украинского конфликта, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас конгресс полностью контролируется демократами - однопартийцами президента США Джо Байдена. Это позволяло им в течение двух лет контролировать законодательную повестку, фактически лишив республиканцев права голоса в распределении финансовых потоков государства и связанных с ними международных делах. Однако, согласно всем основным прогнозам, Республиканской партии удастся завоевать большинство как минимум в палате представителей, максимум – в обеих палатах.Поэтому, "в области внешней политики вряд ли ситуация может поменяться кардинально", отметил он. "Но тем не менее, эта администрация (Белого дома) похоже настолько заигралась, что возможная смена состава Палаты представителей может как-то притормозить их русофобский темп", - сказал законодатель. Вместе с тем Джабаров отметил, что "для России и по украинскому конфликту принципиальной разницы нет (какими будут итоги выборов в США)".
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украина, в мире, сша, владимир джабаров, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
Украина, В мире, США, Владимир Джабаров, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
08:10 09.11.2022 (обновлено: 08:23 09.11.2022)
 
Выборы в конгресс не повлияют на ситуацию с Украиной, заявил Джабаров

Джабаров: итоги выборов в конгресс не повлияют на ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Выборы в Конгресс США независимо от результатов ничего не меняют ни для России, ни для разрешения украинского конфликта, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас конгресс полностью контролируется демократами - однопартийцами президента США Джо Байдена. Это позволяло им в течение двух лет контролировать законодательную повестку, фактически лишив республиканцев права голоса в распределении финансовых потоков государства и связанных с ними международных делах. Однако, согласно всем основным прогнозам, Республиканской партии удастся завоевать большинство как минимум в палате представителей, максимум – в обеих палатах.
"После выборов в Конгресс для нас принципиально ничего не поменяется, для американцев главное – их внутренние дела, все остальное попутно. Они иногда решают свои партийные вопросы и приплетают Россию, Украину, конфликт. А так их интересует только то, что касается самих американцев", - сказал Джабаров.
Поэтому, "в области внешней политики вряд ли ситуация может поменяться кардинально", отметил он. "Но тем не менее, эта администрация (Белого дома) похоже настолько заигралась, что возможная смена состава Палаты представителей может как-то притормозить их русофобский темп", - сказал законодатель. Вместе с тем Джабаров отметил, что "для России и по украинскому конфликту принципиальной разницы нет (какими будут итоги выборов в США)".
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УкраинаВ миреСШАВладимир ДжабаровИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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