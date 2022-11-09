https://ria.ru/20221109/vybory-1830121141.html

В борьбе за пост губернатора Нью-Йорка лидирует демократ Кэти Хокул

В борьбе за пост губернатора Нью-Йорка лидирует демократ Кэти Хокул - РИА Новости, 09.11.2022

В борьбе за пост губернатора Нью-Йорка лидирует демократ Кэти Хокул

Губернатор Нью-Йорка, демократка Кэти Хокул побеждает в борьбе за пост руководителя штата, прогнозирует NBC News. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:00

2022-11-09T08:00

2022-11-09T08:19

в мире

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

джо байден

нэнси пелоси

нью-йорк (город)

сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка, демократка Кэти Хокул побеждает в борьбе за пост руководителя штата, прогнозирует NBC News.Согласно прогнозу телеканала, Хокул побеждает с 60% голосов избирателей.Хокул в 2021 году стала первой в истории штата Нью-Йорк женщиной на посту губернатора. Ранее она была вице-губернатором штата - до тех пор, пока руководитель региона Эндрю Куомо не ушел в отставку из-за секс-скандала.Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо, который сложил полномочия осенью, не признавал обвинений, заявляя, что атаки на него носят исключительно политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Однако перед женщинами Куомо все же извинился. К отставке Куомо призывали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы от Нью-Йорка.

https://radiosputnik.ria.ru/20221109/vybory-1830118504.html

https://ria.ru/20221109/tramp-1830112203.html

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Дарья Буймова

в мире, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), джо байден, нэнси пелоси, нью-йорк (город), сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022