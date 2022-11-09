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В борьбе за пост губернатора Нью-Йорка лидирует демократ Кэти Хокул - РИА Новости, 09.11.2022
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В борьбе за пост губернатора Нью-Йорка лидирует демократ Кэти Хокул
В борьбе за пост губернатора Нью-Йорка лидирует демократ Кэти Хокул - РИА Новости, 09.11.2022
В борьбе за пост губернатора Нью-Йорка лидирует демократ Кэти Хокул
Губернатор Нью-Йорка, демократка Кэти Хокул побеждает в борьбе за пост руководителя штата, прогнозирует NBC News. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:00
2022-11-09T08:19
в мире
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
джо байден
нэнси пелоси
нью-йорк (город)
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка, демократка Кэти Хокул побеждает в борьбе за пост руководителя штата, прогнозирует NBC News.Согласно прогнозу телеканала, Хокул побеждает с 60% голосов избирателей.Хокул в 2021 году стала первой в истории штата Нью-Йорк женщиной на посту губернатора. Ранее она была вице-губернатором штата - до тех пор, пока руководитель региона Эндрю Куомо не ушел в отставку из-за секс-скандала.Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо, который сложил полномочия осенью, не признавал обвинений, заявляя, что атаки на него носят исключительно политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Однако перед женщинами Куомо все же извинился. К отставке Куомо призывали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы от Нью-Йорка.
https://radiosputnik.ria.ru/20221109/vybory-1830118504.html
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в мире, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), джо байден, нэнси пелоси, нью-йорк (город), сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк), Джо Байден, Нэнси Пелоси, Нью-Йорк (город), США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
08:00 09.11.2022 (обновлено: 08:19 09.11.2022)
 
В борьбе за пост губернатора Нью-Йорка лидирует демократ Кэти Хокул

NBC News: губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул побеждает в борьбе за пост руководителя штата

© AP Photo / Ted ShaffreyПромежуточные выборы в США
Промежуточные выборы в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Ted Shaffrey
Промежуточные выборы в США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка, демократка Кэти Хокул побеждает в борьбе за пост руководителя штата, прогнозирует NBC News.
Согласно прогнозу телеканала, Хокул побеждает с 60% голосов избирателей.
Наклейки с надписью Я проголосовала на избирательном участке в Шайенне, штат Вайоминг, США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 07:21В мире
CNN: республиканцы опережают демократов на выборах в США
Хокул в 2021 году стала первой в истории штата Нью-Йорк женщиной на посту губернатора. Ранее она была вице-губернатором штата - до тех пор, пока руководитель региона Эндрю Куомо не ушел в отставку из-за секс-скандала.
Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо, который сложил полномочия осенью, не признавал обвинений, заявляя, что атаки на него носят исключительно политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Однако перед женщинами Куомо все же извинился. К отставке Куомо призывали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы от Нью-Йорка.
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В миреЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Джо БайденНэнси ПелосиНью-Йорк (город)СШАИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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