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Прогноз NBC: республиканцы победили в борьбе за палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022
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Прогноз NBC: республиканцы победили в борьбе за палату представителей
Прогноз NBC: республиканцы победили в борьбе за палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022
Прогноз NBC: республиканцы победили в борьбе за палату представителей
Республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов, прогнозирует телеканал NBC. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T07:58
2022-11-09T10:10
nbc
выборы в конгресс сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов, прогнозирует телеканал NBC.Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест, у демократов — 216.Для контроля над нижней палатой конгресса необходимо получить 218 мест из 435.Среди тех, кому удалось переизбраться в палату представителей, согласно прогнозу New York Times, — республиканка Марджори Тейлор Грин. Она является автором резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену и близка к бывшему главе Белого дома Дональду Трампу.В то же время, как сообщал ранее CNN, в сенате США места политических противников сравнялись — обе партии получают по 40 кресел. Чтобы взять верхнюю палату под свое начало, оппозиции требуется 51 место, правящей партии — 50, с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.В сенат среди прочих, согласно прогнозу ведущих СМИ, проходит республиканец Рэнд Пол, ранее блокировавший принятие законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов и высказывавшийся против расширения НАТО на постсоветское пространство.Во вторник в США проходят выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.
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nbc, выборы в конгресс сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
NBC, Выборы в Конгресс США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
07:58 09.11.2022 (обновлено: 10:10 09.11.2022)
 
Прогноз NBC: республиканцы победили в борьбе за палату представителей

NBC: республиканцы получили 219 кресел в палате представителей против 216 у демократов

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / J. David Ake
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов, прогнозирует телеканал NBC.
Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест, у демократов — 216.
Для контроля над нижней палатой конгресса необходимо получить 218 мест из 435.
Среди тех, кому удалось переизбраться в палату представителей, согласно прогнозу New York Times, — республиканка Марджори Тейлор Грин. Она является автором резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену и близка к бывшему главе Белого дома Дональду Трампу.
В то же время, как сообщал ранее CNN, в сенате США места политических противников сравнялись — обе партии получают по 40 кресел. Чтобы взять верхнюю палату под свое начало, оппозиции требуется 51 место, правящей партии — 50, с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.
В сенат среди прочих, согласно прогнозу ведущих СМИ, проходит республиканец Рэнд Пол, ранее блокировавший принятие законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов и высказывавшийся против расширения НАТО на постсоветское пространство.
Во вторник в США проходят выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 05:36
Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в обе палаты конгресса США
 
NBCВыборы в Конгресс СШАИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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