https://ria.ru/20221109/vybory-1830120751.html

Прогноз NBC: республиканцы победили в борьбе за палату представителей

Прогноз NBC: республиканцы победили в борьбе за палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022

Прогноз NBC: республиканцы победили в борьбе за палату представителей

Республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов, прогнозирует телеканал NBC. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T07:58

2022-11-09T07:58

2022-11-09T10:10

nbc

выборы в конгресс сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Республиканцы берут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов, прогнозирует телеканал NBC.Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест, у демократов — 216.Для контроля над нижней палатой конгресса необходимо получить 218 мест из 435.Среди тех, кому удалось переизбраться в палату представителей, согласно прогнозу New York Times, — республиканка Марджори Тейлор Грин. Она является автором резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену и близка к бывшему главе Белого дома Дональду Трампу.В то же время, как сообщал ранее CNN, в сенате США места политических противников сравнялись — обе партии получают по 40 кресел. Чтобы взять верхнюю палату под свое начало, оппозиции требуется 51 место, правящей партии — 50, с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.В сенат среди прочих, согласно прогнозу ведущих СМИ, проходит республиканец Рэнд Пол, ранее блокировавший принятие законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов и высказывавшийся против расширения НАТО на постсоветское пространство.Во вторник в США проходят выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.

https://ria.ru/20221109/respublikantsy-1830112934.html

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nbc, выборы в конгресс сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022