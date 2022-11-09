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Прогноз CNN: республиканцы обходят демократов в палате представителей
Прогноз CNN: республиканцы обходят демократов в палате представителей - РИА Новости, 09.11.2022
Прогноз CNN: республиканцы обходят демократов в палате представителей
Республиканская партия уверенно опережает демократов на выборах в палату представителей американского конгресса, занимая уже более 150 мест, следует из... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T06:56
2022-11-09T06:56
2022-11-09T06:56
в мире
камала харрис
сша
промежуточные выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Республиканская партия уверенно опережает демократов на выборах в палату представителей американского конгресса, занимая уже более 150 мест, следует из прогнозов телеканала CNN.Согласно оценкам издания по состоянию на 05:30 мск, республиканцам удалось занять 153 кресла в то время, как демократы набирают 88 мест.Для контроля над палатой одной из партий необходимо получить 218 мест из 435.В то же время, в сенате США места политических противников сравнялись - обе партии занимают по 40 мест, согласно оценкам телеканала.Чтобы взять верхнюю палату конгресса под свое начало, оппозиции требуется 51 место, правящей партии – 50 с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20221109/respublikantsy-1830112934.html
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в мире, камала харрис, сша, промежуточные выборы в сша
В мире, Камала Харрис, США, Промежуточные выборы в США
Прогноз CNN: республиканцы обходят демократов в палате представителей
Прогноз CNN: республиканская партия занимает уже более 150 мест в палате представителей