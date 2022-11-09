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В США закрылись первые участки для голосования на промежуточных выборах
В США закрылись первые участки для голосования на промежуточных выборах - РИА Новости, 09.11.2022
В США закрылись первые участки для голосования на промежуточных выборах
Первые участки для голосования на выборах в конгресс закрылись на востоке США, голосование в других районах страны еще продолжается, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T02:21
2022-11-09T02:21
2022-11-09T02:23
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промежуточные выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Первые участки для голосования на выборах в конгресс закрылись на востоке США, голосование в других районах страны еще продолжается, передает корреспондент РИА Новости.Ровно в 18.00 вторника по вашингтонскому времени (02.00 среды мск) голосование завершилось в ряде округов в штатах Индиана и Кентукки. Менее чем через час избирательные участки также закроются в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте, Вирджинии и Флориде.Голосование будет продолжаться в течение еще нескольких часов, а первые результаты, как ожидается, будут обнародованы вечером того же дня. Однако не исключено, что подсчет голосов затянется до среды или даже конца недели, если этот процесс столкнется с непредвиденными сложностями.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.
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в мире, джо байден, индиана, кентукки, джорджия, промежуточные выборы в сша
В мире, Джо Байден, Индиана, Кентукки, Джорджия, Промежуточные выборы в США
02:21 09.11.2022 (обновлено: 02:23 09.11.2022)
В США закрылись первые участки для голосования на промежуточных выборах
На востоке США закрылись первые участки для голосования на выборах в конгресс