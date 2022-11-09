https://ria.ru/20221109/vybory-1830108094.html

В США закрылись первые участки для голосования на промежуточных выборах

В США закрылись первые участки для голосования на промежуточных выборах - РИА Новости, 09.11.2022

В США закрылись первые участки для голосования на промежуточных выборах

Первые участки для голосования на выборах в конгресс закрылись на востоке США, голосование в других районах страны еще продолжается, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T02:21

2022-11-09T02:21

2022-11-09T02:23

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джо байден

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джорджия

промежуточные выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Первые участки для голосования на выборах в конгресс закрылись на востоке США, голосование в других районах страны еще продолжается, передает корреспондент РИА Новости.Ровно в 18.00 вторника по вашингтонскому времени (02.00 среды мск) голосование завершилось в ряде округов в штатах Индиана и Кентукки. Менее чем через час избирательные участки также закроются в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте, Вирджинии и Флориде.Голосование будет продолжаться в течение еще нескольких часов, а первые результаты, как ожидается, будут обнародованы вечером того же дня. Однако не исключено, что подсчет голосов затянется до среды или даже конца недели, если этот процесс столкнется с непредвиденными сложностями.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.

https://ria.ru/20221109/kiberataka-1830107824.html

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индиана

кентукки

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в мире, джо байден, индиана, кентукки, джорджия, промежуточные выборы в сша