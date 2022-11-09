https://ria.ru/20221109/vtb-1830163483.html

ВТБ: 60% россиян доверяет отечественным банковским технологиям

ВТБ: 60% россиян доверяет отечественным банковским технологиям - РИА Новости, 09.11.2022

ВТБ: 60% россиян доверяет отечественным банковским технологиям

Почти 60% жителей России заявляет о доверии российским технологиям в банковской сфере, а 90% считает, что банкам следует перейти на отечественное ПО. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:16

2022-11-09T11:16

2022-11-09T11:16

втб

россия

экономика

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Почти 60% жителей России заявляет о доверии российским технологиям в банковской сфере, а 90% считает, что банкам следует перейти на отечественное ПО.Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ в преддверии форума "Финополис-2022", сообщает пресс-служба банка.По данным опроса, каждый третий респондент уже перешел полностью или частично на российское программное обеспечение, в том числе 18% переключились на отечественные технологии и на работе, и на личных устройствах. Еще 19% опрошенных только планируют такие изменения. Не намерены устанавливать российские программы 19% россиян, а для трети пользователей этот фактор не важен в принципе.Каждый пятый россиянин уже использует российские магазины мобильных приложений. Еще 27% опрошенных планируют работать с такими платформами.Отечественным технологиям в банковской сфере доверяет 59% респондентов, причем 39% уверены, что российские решения сопоставимы с зарубежными, а 20% полагают, что по качеству они пока уступают иностранным. Треть россиян при использовании российского ПО вместо иностранного чувствуют себя в большей безопасности, прежде всего потому, что оно продолжит работать в случае новых санкций (22%). Четверть аудитории опасается, что отечественные сервисы не смогут заменить иностранное в полной мере.За последние полгода лишь 15% россиян пришлось поменять привычки при использовании банковских онлайн-сервисов. Среди небанковских сервисов изменения коснулись двух третей аудитории. 36% респондентов стали чаще покупать товары в российских интернет-магазинах, 30% перестали платить токенизированными картами, четверть отказалась от онлайн-покупок на зарубежных торговых площадках, каждый шестой перестал пользоваться иностранными стриминговыми и другими сервисами."Российская банковская сфера приняла на себя в этом году сильнейший санкционный удар. Несмотря на него, мы смогли оперативно перестроить свою работу, заместить иностранное ПО отечественными аналогами и сделать все изменения максимально незаметными для клиентов. Это подтверждает высокий уровень доверия, которые российские банки сохранили среди пользователей. Мы убеждены, что наша банковская сфера близка к достижению полного технологического суверенитета. Население нас в этом поддерживает: в обществе очень высок запрос на переход к отечественным технологиям, и мы готовы его в полной мере удовлетворять", – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

https://ria.ru/20221026/yuani-1826884696.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, россия, экономика