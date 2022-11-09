Рейтинг@Mail.ru
Modern Diplomacy: Украина может потерять главный военный козырь от Запада - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/vsu-1830369207.html
Modern Diplomacy: Украина может потерять главный военный козырь от Запада
Modern Diplomacy: Украина может потерять главный военный козырь от Запада - РИА Новости, 10.11.2022
Modern Diplomacy: Украина может потерять главный военный козырь от Запада
Украинская армия может потерять доступ к спутниковой связи Starlink из-за недостатка финансирования, пишут обозреватели бельгийской газеты Modern Diplomacy. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-09T22:14
2022-11-10T00:03
в мире
илон маск
украина
spacex
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_07c1a5233599e5643d85208a1aefc0e1.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинская армия может потерять доступ к спутниковой связи Starlink из-за недостатка финансирования, пишут обозреватели бельгийской газеты Modern Diplomacy.По информации издания, в Киеве нарастает беспокойство из-за перебоев в работе системы, которую предоставила компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Небольшие, простые в использовании спутниковые тарелки были признаны "революционным источником связи", позволявшим оставаться в сети через мобильные телефоны даже во время боя, говорится в статье."Но в последнее время появились опасения по поводу надежности SpaceX после того, как возникли дискуссии по поводу финансирования, а также стали приходить сообщения о перебоях в работе американской аппаратуры вблизи линии фронта", — отметили колумнисты.В начале октября СМИ сообщали о проблемах с системой Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение несколько недель и вызвали панику среди военных.В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Как ранее писали западные СМИ, частная космическая компания просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать спутниковую связь для ВСУ.
https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830269984.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_5b464ea296b783e60cb0d5f8dff82901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, украина, spacex, вооруженные силы украины
В мире, Илон Маск, Украина, SpaceX, Вооруженные силы Украины
22:14 09.11.2022 (обновлено: 00:03 10.11.2022)
 
Modern Diplomacy: Украина может потерять главный военный козырь от Запада

Modern Diplomacy: ВСУ могут потерять доступ к Starlink из-за дефицита финансирования

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинская армия может потерять доступ к спутниковой связи Starlink из-за недостатка финансирования, пишут обозреватели бельгийской газеты Modern Diplomacy.
По информации издания, в Киеве нарастает беспокойство из-за перебоев в работе системы, которую предоставила компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Небольшие, простые в использовании спутниковые тарелки были признаны "революционным источником связи", позволявшим оставаться в сети через мобильные телефоны даже во время боя, говорится в статье.
"Но в последнее время появились опасения по поводу надежности SpaceX после того, как возникли дискуссии по поводу финансирования, а также стали приходить сообщения о перебоях в работе американской аппаратуры вблизи линии фронта", — отметили колумнисты.
В начале октября СМИ сообщали о проблемах с системой Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение несколько недель и вызвали панику среди военных.
В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Как ранее писали западные СМИ, частная космическая компания просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать спутниковую связь для ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 16:10
NI: заявление генсека НАТО стало "холодным душем" для Зеленского
 
В миреИлон МаскУкраинаSpaceXВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала