https://ria.ru/20221109/vsu-1830369207.html

Modern Diplomacy: Украина может потерять главный военный козырь от Запада

Modern Diplomacy: Украина может потерять главный военный козырь от Запада - РИА Новости, 10.11.2022

Modern Diplomacy: Украина может потерять главный военный козырь от Запада

Украинская армия может потерять доступ к спутниковой связи Starlink из-за недостатка финансирования, пишут обозреватели бельгийской газеты Modern Diplomacy. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-09T22:14

2022-11-09T22:14

2022-11-10T00:03

в мире

илон маск

украина

spacex

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинская армия может потерять доступ к спутниковой связи Starlink из-за недостатка финансирования, пишут обозреватели бельгийской газеты Modern Diplomacy.По информации издания, в Киеве нарастает беспокойство из-за перебоев в работе системы, которую предоставила компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Небольшие, простые в использовании спутниковые тарелки были признаны "революционным источником связи", позволявшим оставаться в сети через мобильные телефоны даже во время боя, говорится в статье."Но в последнее время появились опасения по поводу надежности SpaceX после того, как возникли дискуссии по поводу финансирования, а также стали приходить сообщения о перебоях в работе американской аппаратуры вблизи линии фронта", — отметили колумнисты.В начале октября СМИ сообщали о проблемах с системой Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение несколько недель и вызвали панику среди военных.В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Как ранее писали западные СМИ, частная космическая компания просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать спутниковую связь для ВСУ.

https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830269984.html

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в мире, илон маск, украина, spacex, вооруженные силы украины