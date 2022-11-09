https://ria.ru/20221109/vsu-1830164759.html

Стремоусов объяснил, откуда у украинских военных селфи из херсонских сел

Стремоусов объяснил, откуда у украинских военных селфи из херсонских сел - РИА Новости, 09.11.2022

Стремоусов объяснил, откуда у украинских военных селфи из херсонских сел

Продвижение украинских войск в Херсонской области - исключительно в "серой" зоне, а селфи из якобы взятых ими под контроль мест сделаны в селах, где российской... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:21

2022-11-09T11:21

2022-11-09T11:21

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Продвижение украинских войск в Херсонской области - исключительно в "серой" зоне, а селфи из якобы взятых ими под контроль мест сделаны в селах, где российской армии и не было, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Мы обороняемся. То, что сейчас выстроена линия бороны, и она работает очень классно, это говорит о том, что продвижение у нацистов нулевое. Они двигались по Херсонской области исключительно по "серой" зоне, поэтому у них и были ранее селфи "освобожденных" сел, в которых, собственно, наши не стояли", - сказал он.Во вторник украинские войска предпринимали попытки атаковать позиции российских войск в Херсонской области с нескольких направлений, в том числе в районе Снигиревки, но были отброшены."Сейчас они уперлись в линию обороны, поэтому тактическое положение у нас лучше, потому что мы готовились к их наступлению", - пояснил Стремоусов.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830157758.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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