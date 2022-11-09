https://ria.ru/20221109/vsu-1830164759.html
Стремоусов объяснил, откуда у украинских военных селфи из херсонских сел
Стремоусов объяснил, откуда у украинских военных селфи из херсонских сел - РИА Новости, 09.11.2022
Стремоусов объяснил, откуда у украинских военных селфи из херсонских сел
Продвижение украинских войск в Херсонской области - исключительно в "серой" зоне, а селфи из якобы взятых ими под контроль мест сделаны в селах, где российской... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:21
2022-11-09T11:21
2022-11-09T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Продвижение украинских войск в Херсонской области - исключительно в "серой" зоне, а селфи из якобы взятых ими под контроль мест сделаны в селах, где российской армии и не было, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Мы обороняемся. То, что сейчас выстроена линия бороны, и она работает очень классно, это говорит о том, что продвижение у нацистов нулевое. Они двигались по Херсонской области исключительно по "серой" зоне, поэтому у них и были ранее селфи "освобожденных" сел, в которых, собственно, наши не стояли", - сказал он.Во вторник украинские войска предпринимали попытки атаковать позиции российских войск в Херсонской области с нескольких направлений, в том числе в районе Снигиревки, но были отброшены."Сейчас они уперлись в линию обороны, поэтому тактическое положение у нас лучше, потому что мы готовились к их наступлению", - пояснил Стремоусов.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830157758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Стремоусов объяснил, откуда у украинских военных селфи из херсонских сел
Стремоусов объяснил, что ВСУ делают селфи в херсонских селах, которые Россия не заняла
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Продвижение украинских войск в Херсонской области - исключительно в "серой" зоне, а селфи из якобы взятых ими под контроль мест сделаны в селах, где российской армии и не было, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Мы обороняемся. То, что сейчас выстроена линия бороны, и она работает очень классно, это говорит о том, что продвижение у нацистов нулевое. Они двигались по Херсонской области исключительно по "серой" зоне, поэтому у них и были ранее селфи "освобожденных" сел, в которых, собственно, наши не стояли", - сказал он.
Во вторник украинские войска предпринимали попытки атаковать позиции российских войск в Херсонской области с нескольких направлений, в том числе в районе Снигиревки, но были отброшены.
"Сейчас они уперлись в линию обороны, поэтому тактическое положение у нас лучше, потому что мы готовились к их наступлению", - пояснил Стремоусов.