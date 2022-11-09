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Россия заинтересована в диалоге с США по вооружениям, заявил Антонов
Россия заинтересована в диалоге с США по вооружениям, заявил Антонов - РИА Новости, 09.11.2022
Россия заинтересована в диалоге с США по вооружениям, заявил Антонов
России и США требуется много времени для выхода на новые договоренности о контроле над вооружениями и уже не смогут согласовать их за год, сказал посол РФ в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:56
2022-11-09T09:56
2022-11-09T10:12
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. России и США требуется много времени для выхода на новые договоренности о контроле над вооружениями и уже не смогут согласовать их за год, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."Россия заинтересована в равноправном и взаимовыгодном диалоге по контролю над вооружениями. Но мы не будем упрашивать США вернуться за стол переговоров. Свою национальную безопасность обеспечим в любых обстоятельствах", - сказал собеседник агентства.По словам Антонова, США заморозили диалог о стратегической стабильности, в рамках которого обсуждались перспективные рамки контроля над ядерными вооружениями на замену договору СНВ-3. Вашингтон не предпринимает практических шагов к его возобновлению, добавил посол."Для достижения результата по стратегической стабильности сторонам необходимо много времени. Не стоит рассчитывать на повторение сценария 2010 года, когда нам удалось договориться всего за год", - сказал собеседник агентства.Продлив договор СНВ-3 до 2026 года, стороны начали работу над его заменой, однако переговоры прервались с началом кризиса на Украине.Антонов констатировал, что обстоятельства для согласования новых рамок контроля над вооружениями "кардинально поменялись" в сравнении с 2010 годом, когда был разработан СНВ-3.Антонов заверил, что российская делегация будет добросовестно стремиться к поиску взаимоприемлемых решений, если будет принято решение возобновить диалог о стратегической стабильности."Но ни о каких односторонних уступках в ущерб безопасности России речи быть не может", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью >>>
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анатолий антонов, россия, украина, в мире
Анатолий Антонов, Россия, Украина, В мире
09:56 09.11.2022 (обновлено: 10:12 09.11.2022)
Россия заинтересована в диалоге с США по вооружениям, заявил Антонов
Посол Антонов: потребуется много времени, чтобы договориться о контроле над вооружениями
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. России и США требуется много времени для выхода на новые договоренности о контроле над вооружениями и уже не смогут согласовать их за год, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.
"Россия заинтересована в равноправном и взаимовыгодном диалоге по контролю над вооружениями. Но мы не будем упрашивать США вернуться за стол переговоров. Свою национальную безопасность обеспечим в любых обстоятельствах", - сказал собеседник агентства.
По словам Антонова, США заморозили диалог о стратегической стабильности, в рамках которого обсуждались перспективные рамки контроля над ядерными вооружениями на замену договору СНВ-3. Вашингтон не предпринимает практических шагов к его возобновлению, добавил посол.
"Не исключено, что, в конце концов, (американская) администрация "очнется" и захочет договариваться. В юридическом вакууме между двумя странами с крупнейшими ядерными арсеналами никто не заинтересован", - сказал Антонов.
"Для достижения результата по стратегической стабильности сторонам необходимо много времени. Не стоит рассчитывать на повторение сценария 2010 года, когда нам удалось договориться всего за год", - сказал собеседник агентства.
Продлив договор СНВ-3 до 2026 года, стороны начали работу над его заменой, однако переговоры прервались с началом кризиса на Украине
.
Антонов констатировал, что обстоятельства для согласования новых рамок контроля над вооружениями "кардинально поменялись" в сравнении с 2010 годом, когда был разработан СНВ-3.
"Позиции сторон существенно расходятся, возникли новые технологии и угрозы. Растет значение фактора "третьих" ядерных стран", - перечислил он.
Антонов заверил, что российская делегация будет добросовестно стремиться к поиску взаимоприемлемых решений, если будет принято решение возобновить диалог о стратегической стабильности.
"Но ни о каких односторонних уступках в ущерб безопасности России речи быть не может", - подчеркнул он.