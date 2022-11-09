https://ria.ru/20221109/vooruzheniya-1830143984.html

Россия заинтересована в диалоге с США по вооружениям, заявил Антонов

Россия заинтересована в диалоге с США по вооружениям, заявил Антонов - РИА Новости, 09.11.2022

Россия заинтересована в диалоге с США по вооружениям, заявил Антонов

России и США требуется много времени для выхода на новые договоренности о контроле над вооружениями и уже не смогут согласовать их за год, сказал посол РФ в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:56

2022-11-09T09:56

2022-11-09T10:12

анатолий антонов

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в мире

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. России и США требуется много времени для выхода на новые договоренности о контроле над вооружениями и уже не смогут согласовать их за год, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."Россия заинтересована в равноправном и взаимовыгодном диалоге по контролю над вооружениями. Но мы не будем упрашивать США вернуться за стол переговоров. Свою национальную безопасность обеспечим в любых обстоятельствах", - сказал собеседник агентства.По словам Антонова, США заморозили диалог о стратегической стабильности, в рамках которого обсуждались перспективные рамки контроля над ядерными вооружениями на замену договору СНВ-3. Вашингтон не предпринимает практических шагов к его возобновлению, добавил посол."Для достижения результата по стратегической стабильности сторонам необходимо много времени. Не стоит рассчитывать на повторение сценария 2010 года, когда нам удалось договориться всего за год", - сказал собеседник агентства.Продлив договор СНВ-3 до 2026 года, стороны начали работу над его заменой, однако переговоры прервались с началом кризиса на Украине.Антонов констатировал, что обстоятельства для согласования новых рамок контроля над вооружениями "кардинально поменялись" в сравнении с 2010 годом, когда был разработан СНВ-3.Антонов заверил, что российская делегация будет добросовестно стремиться к поиску взаимоприемлемых решений, если будет принято решение возобновить диалог о стратегической стабильности."Но ни о каких односторонних уступках в ущерб безопасности России речи быть не может", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221020/ssha-1825358788.html

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украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анатолий антонов, россия, украина, в мире