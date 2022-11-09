https://ria.ru/20221109/vklady-1830102768.html

Россиянам рассказали, какие вклады сейчас самые выгодные

Россиянам рассказали, какие вклады сейчас самые выгодные - РИА Новости, 09.11.2022

Россиянам рассказали, какие вклады сейчас самые выгодные

На сегодняшний день алгоритм получения максимальной прибыли от банковских вкладов поменялся, и это надо учитывать при выборе продукта, рассказала агентству... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T01:16

2022-11-09T01:16

2022-11-09T01:16

экономика

ренессанс кредит

вклады

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На сегодняшний день алгоритм получения максимальной прибыли от банковских вкладов поменялся, и это надо учитывать при выборе продукта, рассказала агентству "Прайм" начальник управления развития депозитных и расчетных продуктов банка "Ренессанс Кредит" Наталья Меньшова.По ее словам, российские банки предлагают наибольшие проценты по вкладам на срок размещения от трех до 12 месяцев, а не на два-три года. Россияне также стали отдавать предпочтение накопительным счетам: люди не готовы составлять долгосрочные планы. Кроме того, нет ясности по ставке Центробанка – если она будет расти, то и ставки по депозитам вырастут, а, значит, пока лучше нести деньги в банк ненадолго.Меньшова добавила, что, выбирая вклад, следует обратить внимание не только на ставку, но и на сервисы. У банка должно быть удобное мобильное приложение, возможность удаленного управления вкладами, выгодные условия перевода денежных средств.

https://ria.ru/20221106/bank-1829414804.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, ренессанс кредит, вклады