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Россиянам рассказали, какие вклады сейчас самые выгодные - РИА Новости, 09.11.2022
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Россиянам рассказали, какие вклады сейчас самые выгодные
Россиянам рассказали, какие вклады сейчас самые выгодные - РИА Новости, 09.11.2022
Россиянам рассказали, какие вклады сейчас самые выгодные
На сегодняшний день алгоритм получения максимальной прибыли от банковских вкладов поменялся, и это надо учитывать при выборе продукта, рассказала агентству... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T01:16
2022-11-09T01:16
экономика
ренессанс кредит
вклады
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На сегодняшний день алгоритм получения максимальной прибыли от банковских вкладов поменялся, и это надо учитывать при выборе продукта, рассказала агентству "Прайм" начальник управления развития депозитных и расчетных продуктов банка "Ренессанс Кредит" Наталья Меньшова.По ее словам, российские банки предлагают наибольшие проценты по вкладам на срок размещения от трех до 12 месяцев, а не на два-три года. Россияне также стали отдавать предпочтение накопительным счетам: люди не готовы составлять долгосрочные планы. Кроме того, нет ясности по ставке Центробанка – если она будет расти, то и ставки по депозитам вырастут, а, значит, пока лучше нести деньги в банк ненадолго.Меньшова добавила, что, выбирая вклад, следует обратить внимание не только на ставку, но и на сервисы. У банка должно быть удобное мобильное приложение, возможность удаленного управления вкладами, выгодные условия перевода денежных средств.
https://ria.ru/20221106/bank-1829414804.html
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экономика, ренессанс кредит, вклады
Экономика, Ренессанс Кредит, Вклады
01:16 09.11.2022
 
Россиянам рассказали, какие вклады сейчас самые выгодные

Банковский специалист Меньшова заявила об изменении алгоритма получения прибыли от вкладов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На сегодняшний день алгоритм получения максимальной прибыли от банковских вкладов поменялся, и это надо учитывать при выборе продукта, рассказала агентству "Прайм" начальник управления развития депозитных и расчетных продуктов банка "Ренессанс Кредит" Наталья Меньшова.
По ее словам, российские банки предлагают наибольшие проценты по вкладам на срок размещения от трех до 12 месяцев, а не на два-три года. Россияне также стали отдавать предпочтение накопительным счетам: люди не готовы составлять долгосрочные планы. Кроме того, нет ясности по ставке Центробанка – если она будет расти, то и ставки по депозитам вырастут, а, значит, пока лучше нести деньги в банк ненадолго.
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Меньшова добавила, что, выбирая вклад, следует обратить внимание не только на ставку, но и на сервисы. У банка должно быть удобное мобильное приложение, возможность удаленного управления вкладами, выгодные условия перевода денежных средств.
 
ЭкономикаРенессанс КредитВклады
 
 
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