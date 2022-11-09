В Виннице предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры
В Виннице поддержали идею переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры
Винница. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Представители совета по вопросам истории, культурного наследия и топонимики украинского города Винница поддержали предложение о переименовании улицы Льва Толстого в улицу имени лидера украинских националистов Степана Бандеры, заявил глава Центрального межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Богдан Галайко.
"Сегодня единогласно совет поддержал решение о том, чтобы улицу Льва Толстого переименовали в честь Степана Бандеры. Также в Виннице скоро может появиться улица, чтобы почтить память нашего земляка генерала Трейка - одного из 9 генералов Украинской Повстанческой Армии* (УПА*, запрещенная в России как экстремистская организация), 80-летие которого мы празднуем в этом году на государственном уровне", - заявил Галайко. Его слова приводятся на сайте Винницкого горсовета.
Как отмечается, в список на переименование попали 52 объекта: 26 в Виннице и столько же на территориях городской территориальной общины. В проект о переименовании также вошли улицы, переулки и проезды, названные в честь Николая Ватутина, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина. Для того, чтобы решение вступило в силу, его должны поддержать исполнительный комитет городского совета и депутаты во время сессии.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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