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В Виннице предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/vinnitsa-1830270302.html
В Виннице предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры
В Виннице предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры - РИА Новости, 09.11.2022
В Виннице предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры
Представители совета по вопросам истории, культурного наследия и топонимики украинского города Винница поддержали предложение о переименовании улицы Льва... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:10
2022-11-09T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
степан бандера
лев толстой (писатель)
украина
винница
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Представители совета по вопросам истории, культурного наследия и топонимики украинского города Винница поддержали предложение о переименовании улицы Льва Толстого в улицу имени лидера украинских националистов Степана Бандеры, заявил глава Центрального межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Богдан Галайко."Сегодня единогласно совет поддержал решение о том, чтобы улицу Льва Толстого переименовали в честь Степана Бандеры. Также в Виннице скоро может появиться улица, чтобы почтить память нашего земляка генерала Трейка - одного из 9 генералов Украинской Повстанческой Армии* (УПА*, запрещенная в России как экстремистская организация), 80-летие которого мы празднуем в этом году на государственном уровне", - заявил Галайко. Его слова приводятся на сайте Винницкого горсовета.Как отмечается, в список на переименование попали 52 объекта: 26 в Виннице и столько же на территориях городской территориальной общины. В проект о переименовании также вошли улицы, переулки и проезды, названные в честь Николая Ватутина, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина. Для того, чтобы решение вступило в силу, его должны поддержать исполнительный комитет городского совета и депутаты во время сессии.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20221106/pamyatnik-1829508092.html
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в мире, степан бандера, лев толстой (писатель), украина, винница, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Степан Бандера, Лев Толстой (писатель), Украина, Винница, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:10 09.11.2022
 
В Виннице предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры

В Виннице поддержали идею переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры

CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery / Винница
Винница - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery /
Винница. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Представители совета по вопросам истории, культурного наследия и топонимики украинского города Винница поддержали предложение о переименовании улицы Льва Толстого в улицу имени лидера украинских националистов Степана Бандеры, заявил глава Центрального межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Богдан Галайко.
"Сегодня единогласно совет поддержал решение о том, чтобы улицу Льва Толстого переименовали в честь Степана Бандеры. Также в Виннице скоро может появиться улица, чтобы почтить память нашего земляка генерала Трейка - одного из 9 генералов Украинской Повстанческой Армии* (УПА*, запрещенная в России как экстремистская организация), 80-летие которого мы празднуем в этом году на государственном уровне", - заявил Галайко. Его слова приводятся на сайте Винницкого горсовета.
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Как отмечается, в список на переименование попали 52 объекта: 26 в Виннице и столько же на территориях городской территориальной общины. В проект о переименовании также вошли улицы, переулки и проезды, названные в честь Николая Ватутина, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина. Для того, чтобы решение вступило в силу, его должны поддержать исполнительный комитет городского совета и депутаты во время сессии.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтепан БандераЛев Толстой (писатель)УкраинаВинницаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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