https://ria.ru/20221109/vinnitsa-1830270302.html

В Виннице предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры

В Виннице предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры - РИА Новости, 09.11.2022

В Виннице предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры

Представители совета по вопросам истории, культурного наследия и топонимики украинского города Винница поддержали предложение о переименовании улицы Льва... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:10

2022-11-09T16:10

2022-11-09T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

степан бандера

лев толстой (писатель)

украина

винница

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Представители совета по вопросам истории, культурного наследия и топонимики украинского города Винница поддержали предложение о переименовании улицы Льва Толстого в улицу имени лидера украинских националистов Степана Бандеры, заявил глава Центрального межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Богдан Галайко."Сегодня единогласно совет поддержал решение о том, чтобы улицу Льва Толстого переименовали в честь Степана Бандеры. Также в Виннице скоро может появиться улица, чтобы почтить память нашего земляка генерала Трейка - одного из 9 генералов Украинской Повстанческой Армии* (УПА*, запрещенная в России как экстремистская организация), 80-летие которого мы празднуем в этом году на государственном уровне", - заявил Галайко. Его слова приводятся на сайте Винницкого горсовета.Как отмечается, в список на переименование попали 52 объекта: 26 в Виннице и столько же на территориях городской территориальной общины. В проект о переименовании также вошли улицы, переулки и проезды, названные в честь Николая Ватутина, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина. Для того, чтобы решение вступило в силу, его должны поддержать исполнительный комитет городского совета и депутаты во время сессии.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20221106/pamyatnik-1829508092.html

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827140129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, степан бандера, лев толстой (писатель), украина, винница, ситуация в днр и лнр