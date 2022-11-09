https://ria.ru/20221109/vertolet-1830293543.html

Представитель авиапредприятия рассказал об упавшем под Костромой Ми-2

Представитель авиапредприятия рассказал об упавшем под Костромой Ми-2 - РИА Новости, 09.11.2022

Представитель авиапредприятия рассказал об упавшем под Костромой Ми-2

Совершивший аварийную посадку в Костромской области вертолет Ми-2 перед вылетом проходил проверку всех систем, отклонений не было выявлено, сообщили РИА Новости РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:08

2022-11-09T17:08

2022-11-09T17:08

происшествия

ми-2

костромская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Совершивший аварийную посадку в Костромской области вертолет Ми-2 перед вылетом проходил проверку всех систем, отклонений не было выявлено, сообщили РИА Новости в компании "Костромское авиапредприятие".Накануне при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, которого эвакуировали по воздуху из-за инфаркта, два пилота и два фельдшера получили травмы. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим судном, повлекшие по неосторожности смерть человека).В авиапредприятии заявили РИА Новости, что проверка всех систем воздушных судов проводится перед каждым вылетом."Восьмого ноября во время предполетной проверки отклонений не выявлено", - сказал собеседник агентства.По его словам, Ми-2 в декабре 2019 года прошел плановый капитальный ремонт, который проводится раз в шесть лет. В феврале 2022 года вертолет получил сертификат летной годности со сроком действия до декабря 2025 года.

https://ria.ru/20221108/mi-2-1830083417.html

https://ria.ru/20220825/vertolet-1811974030.html

костромская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ми-2, костромская область, россия