https://ria.ru/20221109/vertolet-1830230150.html

В России создали первый образец вертолета Ми-8 для миротворцев

В России создали первый образец вертолета Ми-8 для миротворцев - РИА Новости, 09.11.2022

В России создали первый образец вертолета Ми-8 для миротворцев

Авиакомпания "ЮТэйр" заказала "Вертолетам России" разработку версии вертолета Ми-8 предназначенного для миротворческих миссий, первая подобная машина уже... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:27

2022-11-09T14:27

2022-11-09T14:30

россия

вертолеты россии

ми-8 амтш

безопасность

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" заказала "Вертолетам России" разработку версии вертолета Ми-8 предназначенного для миротворческих миссий, первая подобная машина уже готова, сообщил первый замгендиректора "ЮТэйр" Андрей Ильменский на 13-м Вертолетном форуме в Москве.По его словам, авиакомпания совместно с "Вертолетами России" работают над модернизацией вертолетов семейства Ми-8 под нужды заказчиков: оптимизация бортового радиоэлектронного оборудования, сокращение численности экипажа, выстраивание новой системы подконтрольной эксплуатации."Ну и доработка вертолета в том, что нужно для миротворческих операций: с очками ночного видения, с установленной системой баллистической защиты... В принципе, одна такая машина у нас уже готова и может выполнять полеты", - сообщил он.В презентации Ильменского указано, что Ми-8 для миротворческих операций доработан в части возможности полетов "с очками ночного видения, с установленной системой противоракетной и баллистической защиты".Ильменский уточнил РИА Новости, что для создания "миротворческого" Ми-8 используются имеющиеся гражданские машины и дорабатываются "Вертолетами "России" в короткий срок. По его оценке, потребность рынка в таких машинах - около 20 бортов.

https://ria.ru/20220701/ispytaniya-1799511283.html

https://ria.ru/20220618/ka-50-1796371116.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вертолеты россии, ми-8 амтш, безопасность