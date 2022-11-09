https://ria.ru/20221109/vertolet-1830230150.html
В России создали первый образец вертолета Ми-8 для миротворцев
В России создали первый образец вертолета Ми-8 для миротворцев - РИА Новости, 09.11.2022
В России создали первый образец вертолета Ми-8 для миротворцев
Авиакомпания "ЮТэйр" заказала "Вертолетам России" разработку версии вертолета Ми-8 предназначенного для миротворческих миссий, первая подобная машина уже... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:27
2022-11-09T14:27
2022-11-09T14:30
россия
вертолеты россии
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" заказала "Вертолетам России" разработку версии вертолета Ми-8 предназначенного для миротворческих миссий, первая подобная машина уже готова, сообщил первый замгендиректора "ЮТэйр" Андрей Ильменский на 13-м Вертолетном форуме в Москве.По его словам, авиакомпания совместно с "Вертолетами России" работают над модернизацией вертолетов семейства Ми-8 под нужды заказчиков: оптимизация бортового радиоэлектронного оборудования, сокращение численности экипажа, выстраивание новой системы подконтрольной эксплуатации."Ну и доработка вертолета в том, что нужно для миротворческих операций: с очками ночного видения, с установленной системой баллистической защиты... В принципе, одна такая машина у нас уже готова и может выполнять полеты", - сообщил он.В презентации Ильменского указано, что Ми-8 для миротворческих операций доработан в части возможности полетов "с очками ночного видения, с установленной системой противоракетной и баллистической защиты".Ильменский уточнил РИА Новости, что для создания "миротворческого" Ми-8 используются имеющиеся гражданские машины и дорабатываются "Вертолетами "России" в короткий срок. По его оценке, потребность рынка в таких машинах - около 20 бортов.
https://ria.ru/20220701/ispytaniya-1799511283.html
https://ria.ru/20220618/ka-50-1796371116.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вертолеты россии, ми-8 амтш, безопасность
Россия, Вертолеты России, Ми-8 АМТШ, Безопасность
14:27 09.11.2022 (обновлено: 14:30 09.11.2022)
В России создали первый образец вертолета Ми-8 для миротворцев
"Вертолеты России" и "ЮТэйр" создали первый образец вертолета Ми-8 для миротворцев
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" заказала "Вертолетам России" разработку версии вертолета Ми-8 предназначенного для миротворческих миссий, первая подобная машина уже готова, сообщил первый замгендиректора "ЮТэйр" Андрей Ильменский на 13-м Вертолетном форуме в Москве.
По его словам, авиакомпания совместно с "Вертолетами России" работают над модернизацией вертолетов семейства Ми-8 под нужды заказчиков: оптимизация бортового радиоэлектронного оборудования, сокращение численности экипажа, выстраивание новой системы подконтрольной эксплуатации.
"Ну и доработка вертолета в том, что нужно для миротворческих операций: с очками ночного видения, с установленной системой баллистической защиты... В принципе, одна такая машина у нас уже готова и может выполнять полеты", - сообщил он.
В презентации Ильменского указано, что Ми-8 для миротворческих операций доработан в части возможности полетов "с очками ночного видения, с установленной системой противоракетной и баллистической защиты".
Ильменский уточнил РИА Новости, что для создания "миротворческого" Ми-8 используются имеющиеся гражданские машины и дорабатываются "Вертолетами "России
" в короткий срок. По его оценке, потребность рынка в таких машинах - около 20 бортов.