11:14 09.11.2022 (обновлено: 11:30 09.11.2022)
Bloomberg: Венгрия заблокирует передачу Зеленскому 18 миллиардов евро
Bloomberg: Венгрия заблокирует план ЕС по передаче Зеленскому 18 миллиардов евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Венгрия заблокирует план Евросоюза по передаче киевским властям 18 миллиардов евро по программе финансовой помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Европейская комиссия предложит в среду предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительных резервов, имеющихся в бюджете ЕС. Министр финансов Венгрии Михали Варга сказал своим коллегам, что он не поддержит такой вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств", — отмечается в публикации.
Еврокомиссия в мае анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до девяти миллиардов евро. Для выделения средств требуется официальное предложение ЕК, а затем согласование совета стран ЕС и Европарламента.
Из девяти миллиардов официально согласованы шесть, но деньги еще не выплачены полностью. Один миллиард выделен в августе, еще два миллиарда — в октябре. Остаток в Киеве ожидают до конца года.
Таким образом, не согласованным остается выделение еще трех миллиардов евро из майского пакета. Как сообщил ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Евросоюз не смог договориться о выплате этих средств в нынешнем году, сумма станет частью нового пакета на 18 миллиардов за 2023-й.