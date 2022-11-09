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Bloomberg: Венгрия заблокирует передачу Зеленскому 18 миллиардов евро - РИА Новости, 09.11.2022
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Bloomberg: Венгрия заблокирует передачу Зеленскому 18 миллиардов евро
Bloomberg: Венгрия заблокирует передачу Зеленскому 18 миллиардов евро - РИА Новости, 09.11.2022
Bloomberg: Венгрия заблокирует передачу Зеленскому 18 миллиардов евро
Венгрия заблокирует план Евросоюза по передаче киевским властям 18 миллиардов евро по программе финансовой помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:14
2022-11-09T11:30
в мире
цены на нефть
валдис домбровскис
венгрия
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еврокомиссия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Венгрия заблокирует план Евросоюза по передаче киевским властям 18 миллиардов евро по программе финансовой помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Как утверждают собеседники агентства, венгерская сторона заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит подготовку пакета помощи Украине на следующий год."Европейская комиссия предложит в среду предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительных резервов, имеющихся в бюджете ЕС. Министр финансов Венгрии Михали Варга сказал своим коллегам, что он не поддержит такой вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств", — отмечается в публикации.Еврокомиссия в мае анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до девяти миллиардов евро. Для выделения средств требуется официальное предложение ЕК, а затем согласование совета стран ЕС и Европарламента.Из девяти миллиардов официально согласованы шесть, но деньги еще не выплачены полностью. Один миллиард выделен в августе, еще два миллиарда — в октябре. Остаток в Киеве ожидают до конца года.Таким образом, не согласованным остается выделение еще трех миллиардов евро из майского пакета. Как сообщил ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Евросоюз не смог договориться о выплате этих средств в нынешнем году, сумма станет частью нового пакета на 18 миллиардов за 2023-й.
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в мире, цены на нефть, валдис домбровскис, венгрия, брюссель, украина, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Валдис Домбровскис, Венгрия, Брюссель, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз
11:14 09.11.2022 (обновлено: 11:30 09.11.2022)
 
Bloomberg: Венгрия заблокирует передачу Зеленскому 18 миллиардов евро

Bloomberg: Венгрия заблокирует план ЕС по передаче Зеленскому 18 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Венгрия заблокирует план Евросоюза по передаче киевским властям 18 миллиардов евро по программе финансовой помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как утверждают собеседники агентства, венгерская сторона заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит подготовку пакета помощи Украине на следующий год.
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Боррель сообщил, что Евросоюз выделил более 22 миллиардов евро Украине
"Европейская комиссия предложит в среду предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительных резервов, имеющихся в бюджете ЕС. Министр финансов Венгрии Михали Варга сказал своим коллегам, что он не поддержит такой вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств", — отмечается в публикации.
Еврокомиссия в мае анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до девяти миллиардов евро. Для выделения средств требуется официальное предложение ЕК, а затем согласование совета стран ЕС и Европарламента.
Из девяти миллиардов официально согласованы шесть, но деньги еще не выплачены полностью. Один миллиард выделен в августе, еще два миллиарда — в октябре. Остаток в Киеве ожидают до конца года.
Таким образом, не согласованным остается выделение еще трех миллиардов евро из майского пакета. Как сообщил ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Евросоюз не смог договориться о выплате этих средств в нынешнем году, сумма станет частью нового пакета на 18 миллиардов за 2023-й.
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В миреЦены на нефтьВалдис ДомбровскисВенгрияБрюссельУкраинаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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